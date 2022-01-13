Рябков рассказал о действиях РФ в случае новых санкций США

Россия найдет альтернативы в случае новых санкций Соединенных Штатов. Об этом в четверг, 13 января, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы найдем альтернативы <...> Россия никогда под давлением не прогибалась, никогда не поддавалась на угрозы и шантаж», — заявил Рябков в эфире канала RTVI.

Он добавил, что на Западе недооценивают роль России в современном мире, а также ее потенциал.

Накануне группа сенаторов-демократов в США представила законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России на случай обострения ситуации вокруг Украины. В частности, ограничения включают в себя запрет на операции с первичным и вторичным государственным долгом РФ.

8 января газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Вашингтон готовит пакет санкций против Москвы, который может затронуть большое количество россиян.

Так, в случае якобы готовящегося «вторжения» России на Украину министерство торговли США может запретить экспорт в РФ любых потребительских товаров — от мобильных телефонов и ноутбуков до холодильников и стиральных машин, — содержащих детали производства США.

В западных СМИ неоднократно появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении. Так, 7 января The New York Times составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной.

Москва неоднократно отвергала подобные данные. 23 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о якобы планах по «вторжению» на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявлял, что Россия не планирует военную операцию против Украины, однако оставляет за собой право оперативно использовать свои вооруженные силы для защиты граждан РФ за рубежом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле видят явно агрессивную риторику Запада по Украине и вбросы СМИ по якобы планируемому вторжению в эту страну. По его словам, напряженность на Украине можно снять, только получив гарантию того, что Киев отказался от возможного силового решения проблемы Донбасса силовым методом.