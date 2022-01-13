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Экономист заявил об «эмоциональном характере» ослабления рубля

Экономист Гинько заявил об «эмоциональном характере» ослабления курса рубля после заявления замгавы МИДа
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Экономист и преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько прокомментировал изменение курса валют, которое, по его мнению, является больше «эмоциональной реакцией». Об этом он заявил 13 января в беседе с телеканалом RT.

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«Мы сталкиваемся с беспрецедентными угрозами санкций со стороны США, которые переносятся из информационного поля в фазу подготовки законопроекта, внесения его в конгресс. На этом фоне ослабление рубля по отношению к доллару и евро носит, я бы сказал, эмоциональный характер», — сказал экономист.

Гинько отметил, что до настоящего дня происходило множество событий мирового масштаба, которые могли бы повлиять на стабильность рубля, однако его сильного проседания не было.

Он также подчеркнул, что сегодня доллар становится высокорискованным активом.

Курс евро 13 января впервые с 21 сентября прошлого года превысил 86 рублей. При этом курс доллара поднялся выше 75 рублей.

Предполагается, что рост курса евро по отношению к рублю произошел после заявления замглавы МИДа Сергея Рябкова о неготовности США и НАТО идти навстречу требованиям России по гарантиям безопасности, а также на фоне «нервозности» перед саммитом России и США, сообщений об акциях протеста в Казахстане и ухудшения ситуации на мировых рынках.

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