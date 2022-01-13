Курс евро поднялся выше 86 рублей

Курс евро вырос до 86 рублей. Об этом 13 января свидетельствуют данные Московской биржи на 14:45 мск.

Рубль подешевел на фоне заявления замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, который сказал, что Россия найдет альтернативы в случае введения новых американских санкций.

До появления в СМИ публикаций с высказыванием Рябкова евро стоил 85,78 рубля. После публикации евро сначала вырос до 85,98 рубля, а затем до 86,29 рубля.

Заявление Рябкова было сделано на фоне того, что 12 января группа сенаторов-демократов в США представила законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России на случай обострения ситуации вокруг Украины. В частности, ограничения включают в себя запрет на операции с первичным и вторичным государственным долгом РФ.

8 января газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Вашингтон готовит пакет санкций против Москвы, который может затронуть большое количество россиян.

Так, в случае якобы готовящегося «вторжения» России на Украину министерство торговли США может запретить экспорт в РФ любых потребительских товаров — от мобильных телефонов и ноутбуков до холодильников и стиральных машин, — содержащих детали производства США.

В западных СМИ неоднократно появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении. Так, 7 января The New York Times составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной.

Москва неоднократно отвергала подобные данные. 23 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о якобы планах по «вторжению» на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.