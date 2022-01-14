Аналитик оценил последствия подорожания страховки от дефолта РФ

Повышение стоимости страховки от дефолта РФ — это просто финансовые инструменты, отражающие настроение рынка в моменте, и не более того, если их объем не выглядит угрожающе даже по сравнению с объемом фондового рынка государства. Об этом заявил «Известиям» Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами», комментируя сообщения о росте стоимости страховки от дефолта по российскому госдолгу в пятницу, 14 января.

Ранее в этот же день глава отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая сообщила, что цена страховки от дефолта России обновила максимум с периода пандемийной паники весны 2020 года. Значение пятилетних CDS (стоимость страховки от дефолта) для РФ достигло 158 базисных пунктов (б.п.), а в прошлом году оно составляло 93,6 б.п., при этом минимум в 75 б.п. был зафиксирован в сентябре. С середины декабря показатель держался в районе 130 б.п. Экономист связала рост с геополитическими рисками, которые увеличились после сессии переговоров по безопасности России и США в Женеве 10 января.

«Когда в каком-либо государстве начинается явление, дестабилизирующее фондовый рынок, там моментально подскакивают цены на страховки от дефолта, индексы «страха», пут-опционы на индексы. Это абсолютно нормальная ситуация, и если посмотреть на тот же 2002 год, то подобные инструменты росли в цене в десятки, а то и сотни раз за очень короткий промежуток времени, принося огромные доходы их держателям», — сказал Коган.

Он отметил, что точно такая же ситуация была и 13 января — некоторые из страйков на пут-опционы по индексу РТС принесли до 18 000% дохода. Он согласился с тем, что это связано с неудачными переговорами России с США и НАТО.

Аналитик подчеркнул, что дефолт в России «просто невозможен», поскольку у страны хватит резервов для того, чтобы единоразово закрыть как минимум половину госдолга, даже несмотря на его «серьезный рост» в последние полтора–два года. Поэтому с этой стороны причин для волнений нет, добавил он.

«А подобные вчерашним движения на рынке финансовых инструментов — это совершенно нормальная история. К тому же уже сегодня рынок начал осторожно восстанавливать позиции — индексы МОЕХ и РТС прибавляют около 2% от вчерашних низов», — заявил он.

Однако по данным на 12:46 мск, индекс Московской биржи опустился ниже 3600 пунктов впервые с 4 мая 2021 года. Индекс РТС опустился до 1,490 пунктов — он упал ниже 1500 пунктов впервые с мая прошлого года.

Стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE росла на 0,39%, до $84,8 за баррель. Фьючерс на нефть WTI дорожал на 0,13% и торгуется на уровне $82,23 за баррель.

Переговоры Москвы и Вашингтона по гарантиям безопасности продлились в Женеве около 7,5 часов. Они проходили в постпредстве США в закрытом для прессы формате. По итогам переговоров замглавы МИД РФ Сергей Рябков оценил их как сложные, долгие и конкретные. Он посетовал, что стороны не пытались обойти острые углы. Замминистра выразил надежду, что НАТО в течение двух следующих дней поймет опасность того, что диалог по гарантиям безопасности зашел в тупик. Он предположил, что объединение должно сделать шаг навстречу российским предложениям.

Резкий скачок показателя 13 января также мог произойти на фоне новости о законопроекте с очередными возможными антироссийскими санкциями, которые глава МИД РФ Сергей Лавров уже назвал «нервным срывом». Риск дальнейшей эскалации между сторонами отражается на геополитической премии, считает специалист.