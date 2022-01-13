Лавров назвал новый проект санкций США против России «нервным срывом»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал вероятное введение новых санкций США против России абсурдным. В случае их принятия Россия непременно на них отреагирует. Об этом министр заявил 13 января.

По его словам, «махать дубиной» Москва не станет, но реакция на дальнейшее развитие событий последует.

Накануне стало известно, что Соединенные Штаты определили набор санкций против России и их могут незамедлительно ввести в случае эскалации напряженности вокруг Украины. «Акт по защите суверенитета Украины» предусматривает обязательные санкции в отношении нескольких представителей российской власти.

Как отметил ранее в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле крайне негативно оценивают представленный США список новых возможных санкций. Он выразил надежду на то, что подобные угрозы со стороны США являются лишь громкими заявлениями с целью оказать влияние на Москву.

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