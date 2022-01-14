Первый зампред ЦБ Швецов покинет свой пост

В Банке России с 21 марта покинет свой пост первый заместитель главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной Сергей Швецов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора в пятницу, 14 января.

Отмечается, что Швецов «принял решение продолжить карьеру» в другом месте.

В сообщении говорится, что первый зампред регулятора играл «ключевую роль в создании мегарегулятора».

«Это была очень сложная задача: нужно было не просто присоединить к Банку России Федеральную службу по финансовым рынкам, но сформировать единую культуру управления, единые подходы к развитию секторов финансового рынка», — рассказали в пресс-службе Центробанка.

Первым замом с 17 января станет Владимир Чистюхин, в настоящее время занимающий пост заместителя председателя регулятора. Он будет курировать работу департаментов: стратегического развития финансового рынка, допуска и прекращения деятельности финансовых организаций, корпоративных отношений, а также служб: по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг; анализа рисков.

Кроме того, с 25 января уйдет из ЦБ зампред Дмитрий Скобелкин. Он решил продолжить карьеру «вне Банка России», отмечается в сообщении.

«Дмитрий Германович внес огромный вклад в повышение прозрачности российской финансовой системы. Благодаря его работе объем сомнительных операций сократился с 2013 года в 26 раз», — указали в банке.

Там добавили, что Скобелкин в последние годы работал над созданием системы «Знай своего клиента», которая в ближайшее время будет запущена и позволит минимизировать отказы добросовестным компаниям, а для банков сократит издержки на проверку клиентов.

Директор департамента страхового рынка ЦБ Филипп Габуния повышен до зампреда Центробанка. Помимо департамента страхового рынка он будет курировать департаменты: микрофинансового рынка, инфраструктуры финансового рынка, инвестиционных финансовых посредников.

Гендиректор Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев с 26 января 2022 года будет назначен заместителем главы Банка России. Он будет курировать департаменты: противодействия недобросовестным практикам, финансового мониторинга и валютного контроля, а также представительство ЦБ в Китае.

Алексей Гузнов, занимающий сейчас должность директора юридического департамента Банка России, назначен с 17 января 2022 года статс-секретарем — заместителем председателя ЦБ. На новом посту он продолжит курировать юридический департамент и начнет курировать вопросы взаимодействия регулятора с Госдумой и Советом Федерации, взаимодействия с органами госвласти на федеральном уровне, правового обеспечения деятельности Центробанка.

В июне 2020 года Алексей Заботкин занял пост заместителя председателя Банка России, курирующего денежно-кредитную политику и одноименный департамент.