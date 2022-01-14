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Курс евро превысил 88 рублей впервые с июля 2021 года

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Курс евро в ходе валютных торгов на Мосбирже в пятницу, 14 января, вырос на 0,8% к закрытию предыдущей сессии, до 88,14 рубля. Об этом свидетельствуют данные площадки на 15:00 мск.

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В последний раз курс европейской валюты поднимался до такого значения 20 июля прошлого года.

К 15:46 мск курс евро замедлил рост до 87,83 рубля.

Курс доллара увеличился на 0,53%, до 76,77 рубля.

Цена мартовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE растет на 0,79%, до $85,14 за баррель. Нефть WTI дорожает на 0,77%, до $82,25 за баррель.

Ранее в пятницу российский рынок акций продолжил снижение на геополитических рисках: индекс Московской биржи опустился ниже 3600 пунктов впервые с 4 мая 2021 года. Индекс РТС упал до 1,490 пункта — он понизился ниже 1500 пунктов впервые с мая прошлого года. Акции «Сбера» снизились на 4%, «Газпрома» — на1,8%.

Накануне фондовый рынок упал более чем на 2%. Цена доллара поднялась на 1,8% к закрытию предыдущей сессии, до 76,05 рубля.

Отмечалось, что рубль подешевел на фоне заявления замглавы МИД России Сергея Рябкова 12 января — тогда он сказал, что Москва найдет альтернативы в случае введения новых американских санкций.

Рябков сделал такое заявление на фоне того, что группа сенаторов-демократов в США представила законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России на случай обострения ситуации вокруг Украины. Ограничения включают запрет на операции с первичным и вторичным государственным долгом РФ.

Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько заявил, что ослабление рубля по отношению к доллару и евро носит эмоциональный характер на фоне угроз санкций со стороны Соединенных Штатов.

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