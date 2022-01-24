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Курс евро поднялся выше 88 рублей

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Курс евро в ходе валютных торгов поднялся выше 88 рублей, доллар ускорил рост до 78 рублей, следует из данных Московской биржи 24 января.

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Так, курс евро к 11:20 мск ускорил рост до 0,21%, до 88,05 рубля. К 11:35 мск европейская валюта замедлила рост до 88,03 рубля (+0,18%).

Доллар ускорил рост до 1,03%, до 78,22 рубля на 12:10 мск. На 12:06 мск курс американской валюты составил 78,01 рубля. В последний раз курс поднимался до такого значения 7 апреля 2021 года.

14 января в ходе торгов на Мосбирже курс евро превысил 88 рублей впервые с июля 2021 года.

Как заявила «Известиям» старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова, курс европейской валюты вырос на мировом валютном рынке в ответ на ослабление позиций доллара США: ожидается, что американский Федрезерв (ФРС) в этом году повысит процентную ставку в четыре раза, а не в два, как ожидалось прежде.

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