Курс доллара превысил 79 рублей

Курс доллара поднялся выше 79 рублей впервые с ноября 2020 года. Это в понедельник, 24 января, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара США в 13:50 мск составил 78,66 рубля, подорожав на 1,235 рубля с уровня закрытия предыдущих торгов. Чуть позднее он поднялся до 79 рублей впервые с 3 ноября 2020 года.

Также в понедельник курс евро в ходе валютных торгов превысил 89 рублей впервые с 20 июля 2021 года.

Финансисты, опрошенные «Известиями», назвали причинами резкого роста курса евро и доллара США информационные вбросы по Украине и геополитическую напряженность.