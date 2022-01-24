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Финансисты связали падение курса рубля с геополитикой и вбросами по Украине

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Причинами резкого роста курса евро и доллара США являются информационные вбросы по Украине и геополитическая напряженность, рассказали опрошенные «Известиями» финансисты в понедельник, 24 января.

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Ранее в этот же день курс доллара ускорил рост до 1,03%, до 78,22 рубля. В последний раз курс американской нацвалюты поднимался до такого уровня 7 апреля 2021 года. Курс евро повысился на 0,21%, до 88,05 рубля, но затем замедлил рост до 88,03 рубля — +0,18%.

По данным Мосбиржи на 13:14 мск, доллар замедлил рост на 0,67%, до 78,09 рубля, а евро продолжает повышение — на 0,54%, до 88,41 рубля.

Финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин заявил «Известиям», что на российский рубль оказывают давление геополитические новости и ожидание дальнейшей эскалации отношений с НАТО. Он отметил, что в связи с этим участники рынка выводят свои активы из рублей и перекладывают в валюту, из-за чего и наблюдается ослабление рубля.

«Тем не менее рубль подошел к ключевым отметкам к доллару и сейчас представляет интерес для спекулятивных покупателей. Очевидно, что в ближайшее время мы увидим спекулятивных покупателей в рубле, что позволит немного укрепить его курс. В ближайшее время допускаю возврата к уровню 75–76 рублей за доллар», — сказал трейдер.

«Падение курса рубля связано с информационными вбросами по Украине», — сообщил Денис Домащенко, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова.

С ним согласился Звездин, указав, что это, безусловно, влияет на курс российской нацвалюты.

Анна Бодрова, старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари», полагает, что в пользу укрепления доллара на мировой арене играет ожидание постепенного сворачивания стимулирования со стороны Федрезерва США, а также скорое повышение процентной ставки. Сила доллара давит на позиции рубля, констатировала она.

В то же время, по словам Бодровой, у рубля достаточно собственных поводов для снижения.

«Во-первых, просадка сырьевых цен на него давит. Во-вторых, фактор геополитики хотя и не получил пока продолжения, стоит в полный рост и дает мало поводов для оптимизма. На валютном рынке продолжаются масштабнейшие интервенции Минфина, который скупает валюту в состав резервов, это тоже давит на позиции рубля в совокупности. На рынке долга наблюдается довольно выраженный пессимизм — это не самый лучший сигнал для отечественной валюты», — полагает аналитик.

В плане поддержки российской валюты сейчас, по ее словам, работает «определенное спокойствие инвесторов»: без внешнего взрыва биржевые эмоции достаточно быстро улягутся.

22 января агентство Bloomberg сообщило, что председатель КНР Си Цзиньпин попросил президента России Владимира Путина не нападать на Украину во время Олимпиады в Пекине. В посольстве Китая в России назвали эту информацию «фейком и провокацией». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту статью «фейковой историей Bloomberg».

В западных СМИ периодически появляются сообщения о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого законодатели в США призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном нападении на соседнюю страну. 10 января замглавы российского МИДа Сергей Рябков подчеркнул, что у Москвы нет и быть не может быть намерений по нападению на Киев.

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