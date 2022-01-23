Посольство КНР назвало фейком статью о просьбе не нападать на Украину

Информация о якобы просьбе председателя КНР Си Цзиньпина, адресованной российскому лидеру Владимиру Путину, «не вторгаться» на украинскую территорию во время Олимпиады в Пекине является фейком и провокацией. Об этом сообщили в субботу, 22 января, в посольстве КНР в России.

«Публикация Bloomberg о том, что якобы глава КНР попросил главу России не нападать на Украину во время Олимпиады, чтобы не портить праздник, является фейком и провокацией», — цитирует диппредставительство агентство ТАСС.

Кроме того, в посольстве подчеркнули, что Китай привержен позиции урегулирования разногласий «путем диалога и консультаций в рамках Минских соглашений».

Ранее в субботу на портале Bloomberg появилась публикация, в которой отмечалось, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы просил президента РФ Владимира Путина не нападать на Украину во время Олимпиады.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал материал Bloomberg, назвав его форменным бредом. Он уточнил, что таким образом западные СМИ стремятся поддерживать миф о якобы готовящемся вторжении России на Украину, чего в реальности не происходит.

Слуцкий добавил, что западные СМИ обещали «вторжение» в конце 2021 года, в январе 2022 года, однако этого не произошло, а Олимпиада упоминается сейчас, «чтобы совсем не разочаровывать своих читателей».

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, США и Украина могут готовить провокации как информационного, так и военного характера. Она подчеркнула, что статья Bloomberg является проявлением информационной спецоперации.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

18 января глава МИД РФ Сергей Лавров призвал госсекретаря США Энтони Блинкена не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся российской агрессии на Украине, а заставить Киев выполнять Минские соглашения.