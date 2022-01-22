Слуцкий назвал мифом информацию о вторжении России на Украину

Западным СМИ приходится при помощи ложной информации поддерживать миф о якобы готовящемся вторжении России на Украину, чего в реальности не происходит. Такое мнение в субботу, 22 января, выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя материал агентства Bloomberg.

Как говорится в статье, председатель КНР Си Цзиньпин якобы просил президента РФ Владимира Путина не нападать на Украину во время Олимпиады.

По словам Слуцкого, даже предположение о том, что китайский и российский лидеры могли обсуждать «вторжение» на Украину, звучит как форменный бред и существует только в выдуманной коллективным Западом вселенной.

Парламентарий считает, что авторы подобных материалов поддерживают миф об «украинском Армагеддоне». Он отметил, что западные СМИ обещали «вторжение» в конце 2021 года, в январе 2022 года, однако этого не произошло. Теперь упоминается Олимпиада, «чтобы совсем не разочаровывать своих читателей».

Слуцкий также обратил внимание на сообщение журналиста телеканала Fox News Лукаса Томлинсона о том, что Госдепартамент США распорядился с 24 января начать эвакуацию семей своих дипломатов на Украине, однако в самом Госдепе эти планы не подтвердили.

«Но лиса, похоже, укусила себя за хвост. Госдепартамент эту «новость» подтверждать не стал. Перестарались в нагнетании истерии? Может, руководство некогда авторитетных каналов и изданий всё же вспомнит об аксиоме: репутация зарабатывается годами, но теряется в одночасье», — прокомментировал ситуацию глава комитета Госдумы.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США и Украина могут готовить провокации как информационного, так и военного характера.

Также Захарова назвала информационной операцией статью Bloomberg о том, что Си Цзиньпин якобы просил Владимира Путина «не нападать на Украину во время Олимпиады, чтобы не портить праздник». Она отметила, что агентство давно перестало быть самостоятельным, а теперь еще и приличным.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

18 января глава МИД РФ Сергей Лавров призвал госсекретаря США Энтони Блинкена не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся российской агрессии на Украине, а заставить Киев выполнять Минские соглашения.