Банк России приостановил покупки валюты в рамках бюджетного правила

Центральный банк России принял решение о приостановке покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила. Об этом 24 января сообщает пресс-служба регулятора.

«Банк России принял решение не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила с 15:00 мск 24 января 2022 года. Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков», — говорится в публикации.

Как уточнил ЦБ РФ, решение о возобновлении покупки иностранной валюты будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках.

«Банк России отслеживает ситуацию на финансовом рынке и имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности», — добавил регулятор.

Ранее в этот день впервые с декабря 2020 года долларовый индекс РТС в ходе торгов снизился на 8,03%, опустившись ниже 1300 пунктов. Также в понедельник курс евро превысил 89 рублей впервые с июля 2021 года, а курс доллара поднялся выше 79 рублей впервые с ноября 2020 года.