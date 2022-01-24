Долг бондом красен: компаниям упростят выпуск облигаций в валюте

Выпуск еврооблигаций для отечественных компаний в России будет упрощен: в апреле Минфин внесет в Госдуму проект изменений в закон о валютном регулировании, который расширит возможности для размещения таких бумаг. Об этом говорится в плане по законопроектной деятельности правительства на 2022 год, свои намерения «Известиям» подтвердили и в Минфине. Участники финансового рынка пояснили: речь идет об отмене запрета на расчеты в валюте между SPV (формальным эмитентом бумаг) и материнской фирмой, а также между поручителями по облигациям и их держателями. В результате емкость рынка будет увеличена, а розничные инвесторы получат дополнительные инструменты для вложений, отметили эксперты.

Легче и больше

Еврооблигации — долговые ценные бумаги, которые выпускаются в иностранной валюте (как в евро, так и в долларах, фунтах, юанях и т.д.). В остальном они не отличаются от обычных облигаций: евробонды тоже могут быть бессрочными или с определенным сроком погашения, с фиксированной или плавающей ставкой, по ним тоже выплачиваются купоны. Их выпускают такие российские компании, как «Газпром», МТС, «Северсталь», а также банки — например, ВТБ и «Сбер».

Минфин планирует облегчить эмиссию еврооблигаций для российских компаний, заявили «Известиям» в ведомстве. Как следует из плана по законопроектной деятельности кабмина, соответствующий документ министерство должно внести в правительство до конца января, а в апреле он будет направлен в Госдуму. Предполагается, что законопроект закрепит изменения в федеральный закон «О валютном регулировании и контроле» в части увеличения перечня разрешенных операций между резидентами.

— Законопроект направлен на расширение возможностей для выпуска облигаций в иностранной валюте на территории РФ по российскому праву. Таким образом для компаний выпуск еврооблигаций будет упрощен, — сообщили в Минфине.

Долг бондом красен Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Как пояснил «Известиям» глава НАУФОР Алексей Тимофеев, в первую очередь речь идет о возможности расчетов в валюте между формальным эмитентом облигаций, который обычно выступает SPV (то есть специально созданной для таких операций компанией) и инициатором выпуска — материнской фирмой, которая является реальным эмитентом долговых бумаг.

— Сегодня расчеты в валюте между ними, если и та, и другая компания резиденты, запрещены. Понятно, что конвертация средств увеличивает расходы и создает дополнительные риски, — констатировал Алексей Тимофеев.

Вторая новация законопроекта — расчеты в иностранной валюте между поручителем по облигациям с резидентами-держателями, отметила директор KPMG Law Екатерина Цибикова. Сейчас такие операции тоже относятся к категории валютных и не могут осуществляться между резидентами в силу прямого запрета. Устранение «конвертационного» барьера снимет операционные и юридические риски с участников эмиссионного процесса и позволит упростить процедуру размещения облигаций в иностранной валюте, согласилась она.

На Московской бирже обращается более 100 корпоративных еврооблигаций, причем более 50 выпусков были допущены к торгам в 2021 году, сообщил директор департамента долгового рынка Московской биржи Глеб Шевеленков. Доля частных инвесторов в объеме торгов такими инструментами превышает 30%.

Долг бондом красен Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Законопроект может упростить эмитентам выход на рынок еврооблигаций и потенциально увеличить его емкость за счет новых имен. При этом розничные инвесторы получат новые инструменты для диверсификации своих вложений, — сообщил он.

По словам Алексея Тимофеева, частью законопроекта может стать и освобождение нерезидентов от налога на процентный доход при покупке еврооблигаций в России.

В ЦБ не прокомментировали нововведения по запросу «Известий». В пресс-службе правительства порекомендовали обратиться в Минфин.

Кто выиграет

«Известия» спросили крупнейшие российские компании о том, эмитируют ли они еврооблигации и как относятся к нововведениям Минфина. В Северстали сообщили, что этот инструмент выступает одним из основных источников фондирования. Законопроект в компании оценили позитивно.

— Нововведения помогут значимо увеличить поток финансирования, привлекаемого российскими корпоратами на международных рынках для своего развития. Однако ограничения должны быть полностью сняты для всех участников процесса: это не только эмитент и инвестор, но и банки — платежные агенты по выпускам, международные расчетно-клиринговые центры, — заявили в «Северстали».

Долг бондом красен Фото: Global Look Press/Wedel/Kirchner-Media

Отмена запрета на расчеты в валюте положительно повлияет на российские компании, которые привлекают валютные инвестиции посредством выпуска евробондов, заявили в компании РУСАЛ. Это позволит существенно упростить доступ к валютной ликвидности без комиссионных затрат на конверсионных операциях, отметили там.

До 2014 года российские компании активно использовали еврооблигации как инструмент привлечения финансирования, это позволяло получить более дешевые деньги по сравнению с кредитами, отметил начальник управления персонального брокерского обслуживания «БКС Мир инвестиций» Сергей Кучин. Однако после введения санкций долг российских компаний потерял популярность у иностранных инвесторов, и организации переориентировались на внутренние размещения.

— Законопроект повысит привлекательность евробондов на бумаге, но по факту, так как риторика Запада к России очень агрессивна, на них не будет желающих, — полагает Сергей Кучин.

При этом рыночная ситуация (без привязки к политике) сегодня благоприятная, и с этой точки зрения бонды стоит размещать именно сейчас: все мировые ЦБ перешли к циклу повышения ставок и, соответственно, в перспективе привлечение средств подорожает, констатировал эксперт.

Долг бондом красен Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В случае реализации такой идеи выиграют все участники рынка: эмитенты расширят круг инвесторов, а инвесторы получат дополнительный валютный инструмент, оптимистичен генеральный директор компании «Эксперт Бизнес-Решения» Павел Митрофанов. Действительно, розничные игроки расширят свой инструментарий для вложений, особенно принимая во внимание околонулевые ставки по инвалютным депозитам в банках, согласился аналитик ФГ «Финам» Алексей Ковалев.