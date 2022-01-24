Долларовый индекс РТС опустился ниже 1300 пунктов

Долларовый индекс РТС в ходе торгов снизился на 8,03%, опустившись ниже 1300 пунктов, следует из данных Московской биржи 24 января.

По данным биржи на 13:44 мск., индекс РТС составил 1289,33 пункта. Индекс Мосбиржи в ходе торгов снизился на 6,97%, до 3199,53 пункта на 13:52 мск.

В последний раз индексы находились ниже этих показателей в декабре 2020 года.

Ранее в этот день курс евро превысил 89 рублей впервые с июля 2021 года, а курс доллара поднялся выше 79 рублей впервые с ноября 2020 года.

18 января индекс Мосбиржи опустился ниже 3500 пунктов. Так, по состоянию на 10:10 мск. этот показатель составил 3497,42 пункта (–1,85%). При этом индекс РТС снизился до 1444,87 пункта (2,08%).

17 января старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова заявила «Известиям», что в перспективе 2022 года есть перспективы к укреплению курса рубля, но только если геополитический фактор будет взят под контроль. По ее словам, рубль падал в силу внутренних причин, евро — рос на фоне колебаний основной валютной пары.

14 января Бодрова заявила, что курс европейской валюты вырос на мировом валютном рынке в ответ на ослабление позиций доллара США: ожидается, что американский Федрезерв (ФРС) в этом году повысит процентную ставку в четыре раза, а не в два, как ожидалось прежде.