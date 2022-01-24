Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
Курс евро превысил 89 рублей впервые с июля 2021 года
Мир
Глава МИД ФРГ призвала «не смешивать территорию НАТО с Украиной»
Экономика
Курс доллара превысил 79 рублей
Мир
Суд в Британии разрешил Ассанжу оспорить решение об экстрадиции в США
Мир
В ПАСЕ оспорили полномочия делегации РФ на открытии зимней сессии
Мир
Австралия начала эвакуацию семей дипломатов из Украины
Мир
ЕК предложила выделить Украине €1,2 млрд в качестве помощи
Общество
В Кремле оценили работу системы здравоохранения на фоне «Омикрона»
Экономика
Долларовый индекс РТС опустился ниже 1300 пунктов
Общество
Охват взрослого населения РФ вакцинацией против COVID-19 достиг 70%

Долларовый индекс РТС опустился ниже 1300 пунктов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Долларовый индекс РТС в ходе торгов снизился на 8,03%, опустившись ниже 1300 пунктов, следует из данных Московской биржи 24 января.

Кому на бирже жить хорошо: самые успешные инвестиции 2021-го
«Известия» подвели итоги на фондовом рынке в уходящем году

По данным биржи на 13:44 мск., индекс РТС составил 1289,33 пункта. Индекс Мосбиржи в ходе торгов снизился на 6,97%, до 3199,53 пункта на 13:52 мск.

В последний раз индексы находились ниже этих показателей в декабре 2020 года.

Ранее в этот день курс евро превысил 89 рублей впервые с июля 2021 года, а курс доллара поднялся выше 79 рублей впервые с ноября 2020 года.

18 января индекс Мосбиржи опустился ниже 3500 пунктов. Так, по состоянию на 10:10 мск. этот показатель составил 3497,42 пункта (–1,85%). При этом индекс РТС снизился до 1444,87 пункта (2,08%).

17 января старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова заявила «Известиям», что в перспективе 2022 года есть перспективы к укреплению курса рубля, но только если геополитический фактор будет взят под контроль. По ее словам, рубль падал в силу внутренних причин, евро — рос на фоне колебаний основной валютной пары.

14 января Бодрова заявила, что курс европейской валюты вырос на мировом валютном рынке в ответ на ослабление позиций доллара США: ожидается, что американский Федрезерв (ФРС) в этом году повысит процентную ставку в четыре раза, а не в два, как ожидалось прежде.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022