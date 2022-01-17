Аналитик назвала условие для укрепления курса рубля

В перспективе 2022 года действительно есть перспективы к укреплению курса рубля, но только если геополитический фактор будет взят под контроль. Об этом заявила «Известиям» Анна Бодрова, старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари», комментируя прогнозы финансиста Владимира Брагина о снижении курса доллара США до 72 рублей в понедельник, 17 января.

«Всё довольно логично: товарооборот между Россией и Китаем в прошлом году действительно вырос более чем на треть, между сторонами подписано соглашение о расчетах в национальных валютах», — сказала Бодрова.

По ее словам, стабильность доллара на мировой арене «никуда не делась» — это сложно было бы организовать для мировой валюты резервирования без наличия какой-либо альтернативы. Рубль падал в силу внутренних причин, евро — рос на фоне колебаний основной валютной пары, добавила аналитик. Она подчеркнула, что в целом все рыночные колебания «вполне укладываются в нормальные рамки».

Ранее в этот же день CFA-сертифицированный финансовый аналитик, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин рассказал, что падение российской нацвалюты по отношению к доллару и евро на прошлой неделе не является приговором рублю, который еще может укрепиться под влиянием ряда факторов.

Аналитик напомнил, что на прошлой неделе доллар торговался около 77 рублей и 88 — за евро. По его словам, ускорение инфляции более чем в два раза может ослабить доллар. Также курс американской нацвалюты может упасть, если инвесторы заинтересуются показателем платежного баланса еврозоны и европейскими активами, отмечал он.

По данным Мосбиржи на 15:15 понедельника, доллар торгуется по 76,57 рубля, евро — по 87,41 рубля.

О стабильности курса рубля в 2022 году 16 января сообщил эксперт кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Кава Ходжа. Чтобы сделать прогноз курса национальной валюты, необходимо, по его словам, отслеживать количество денег в экономике. Если Центробанк увеличивает массу денег в экономике, это приводит к стимулированию спроса, пояснил он.

В конце декабря кандидат экономических наук Михаил Беляев выразил мнение, что рубль является более стабильной и надежной валютой, чем доллар, в долгосрочной перспективе. Он отметил, что российская национальная валюта только укрепляет свои позиции, становясь всё более выгодной для инвестирования.