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Индекс Мосбиржи упал ниже 3500 пунктов впервые с апреля 2021 года

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Индекс Мосбиржи во вторник, 18 января, впервые с 12 апреля 2021 года опустился ниже 3500 пунктов. Так, по состоянию на 10:10 (мск) этот показатель составил 3497,42 пункта (–1,77%).

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Из данных на сайте биржевой площадки следует, что к 10:56 мск индекс составил 3494,14 пункта (–1,85%). При этом индекс РТС снижался до 1444,87 пункта (2,08%).

Вместе с тем курс доллара рос до 76,22 рублей (+0,18%), курс евро находился на уровне 86,9 рублей (+0,08%).

Цена мартовского фьючерса на нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE показала рост на 1,67%, до $87,92 за баррель. Фьючерс на WTI дорожал на 2,06%, до $85,02 за баррель.

14 января курс евро в ходе валютных торгов на Мосбирже вырос на 0,8% к закрытию предыдущей сессии, до 88,14 рубля. В последний раз курс европейской валюты поднимался до такого значения 20 июля прошлого года.

В тот же день индекс Московской биржи опустился ниже 3600 пунктов впервые с 4 мая 2021 года. Индекс РТС упал до 1,490 пункта — он понизился ниже 1500 пунктов впервые с мая прошлого года. Акции «Сбера» снизились на 4%, «Газпрома» — на 1,8%.

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