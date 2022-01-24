ЕК предложила выделить Украине €1,2 млрд в качестве помощи

Евросоюз (ЕС) может выделить Украине €1,2 млрд в качестве помощи. Об этом в понедельник, 24 января, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен журналистам.

«Еврокомиссия предлагает новый пакет макрофинансовой помощи на €1,2 млрд, который должен помочь Украине сейчас справиться с финансовыми потребностями ввиду конфликта», — заявила глава ЕК.

Днем ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон намерен продолжить содействовать укреплению военного потенциала Украины. Он объяснил действия Соединенных Штатов по наращиванию военной мощи Украины желанием убедиться в том, что Россия знает о существенных последствиях для нее в случае пренебрежения дипломатическим курсом, а также «возобновления агрессии» по отношению к Киеву.

23 января министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в Киеве приземлился самолет со второй партией военной помощи от США с 80 т оружия. По данным местного издания НВ, речь идет о ручных одноразовых гранатометах M141 Bunker Defeat Munition или SMAW-D. Кроме того, была передана и партия ПТРК Javelin.

За день до этого посольство США в Киеве сообщило о поступлении первой партии боеприпасов на Украину на фоне якобы нарастающей российской агрессии. Речь шла о грузе, включающем около 200 тыс. фунтов (около 91 кг) оружия, в том числе о боеприпасах для обороны линии украинского фронта.

2 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Совет Евросоюза (ЕС) принял решение предоставить Украине €31 млн на укрепление оборонных возможностей.

Как отметил Кулеба, деньги будут потрачены на материально-техническую помощь для развития и наращивания потенциала Вооруженных сил Украины в сферах медицины, деятельности по разминированию, мобильности, логистики, кибербезопасности.

В октябре 2021 года ЕК приняла решение предоставить Украине транш в размере €600 млн в рамках программы макрофинансовой помощи. Как отметил исполнительный вице-президент комиссии по экономическим вопросам Валдис Домбровскис, решение о транше является свидетельством поддержки Евросоюза программы реформ на Украине.

В апреле 2014 году Киев начал военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги февральского госпереворота в Киеве и объявили о своей независимости. Встретив сопротивление Донбасса, новые украинские власти обвинили в участии в конфликте Россию. Москва категорически отвергла подобные бездоказательные обвинения.