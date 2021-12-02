Кулеба сообщил о предоставлении Украине €31 млн от ЕС для укрепления обороны

Совет Евросоюза (ЕС) принял решение предоставить Украине €31 млн на укрепление оборонных возможностей. Об этом в четверг, 2 декабря, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

«Совет ЕС принял решение предоставить Украине €31 млн на укрепление оборонных возможностей в рамках созданного Европейского фонда обеспечения мира. Высоко ценим этот шаг, который еще раз засвидетельствовал стратегический характер отношений Украины и ЕС», — написал глава украинского МИДа.

Как отметил Кулеба, деньги будут потрачены на материально-техническую помощь для развития и наращивания потенциала Вооруженных сил Украины в сферах медицины, деятельности по разминированию, мобильности, логистики, кибербезопасности.

Днем ранее стало известно, что Украина начала переговоры с Еврокомиссией (ЕК) по новому пакету финансовой помощи объемом более €1,2 млрд.

22 октября министерство обороны Украины сообщило о получении третьей, заключительной партии военной «помощи» из США. Как стало известно, предыдущие партии были доставлены на Украину 10 и 18 октября. В поставках числились ПТРК Javelin, боеприпасы под «калибры НАТО» и медаптечки.

Поставки вооружений США для Украины проводятся в рамках договоренности между странами о предоставлении Киеву оборонной помощи в $250 млн, медицинского оборудования, средств вооружения, боеприпасов, высокоточного оружия и средств радиолокационного наблюдения. Военная помощь Украине оценивается в $60 млн.

21 октября газета The Times сообщила, что Великобритания впервые ведет переговоры с Украиной о продаже вооружений на фоне опасений Киева, что Россия может использовать газовый кризис для захвата территории страны. Речь идет о закупках ракет Brimstone класса «земля–земля».

В апреле 2014 году Киев начал военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги февральского госпереворота в Киеве и объявили о своей независимости. Встретив сопротивление Донбасса, новые украинские власти обвинили в участии в конфликте Россию. Москва категорически отвергла подобные бездоказательные обвинения.