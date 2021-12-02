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Украина запросила у ЕС новый пакет финансовой помощи

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Украина начала переговоры с Еврокомиссией (ЕК) по новому пакету финансовой помощи, объемом более €1,2 млрд. Об этом сообщил правительственный уполномоченный по вопросам управления госдолгом Украины Юрий Буца в среду, 1 декабря.

«Мы запросили у Еврокомиссии долгосрочную, макрофинансовую программу, чтобы обеспечить устойчивое финансирование в ближайшие годы», — рассказал он Bloomberg.

Условия для выделения нового транша Буца не обозначил.

25 октября ЕК приняла решение предоставить Украине транш в размере €600 млн в рамках программы макрофинансовой помощи. Как отметил исполнительный вице-президент комиссии по экономическим вопросам Валдис Домбровскис, решение о транше является свидетельством поддержки Евросоюза программы реформ в Украине.

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