Украина запросила у ЕС новый пакет финансовой помощи

Украина начала переговоры с Еврокомиссией (ЕК) по новому пакету финансовой помощи, объемом более €1,2 млрд. Об этом сообщил правительственный уполномоченный по вопросам управления госдолгом Украины Юрий Буца в среду, 1 декабря.

«Мы запросили у Еврокомиссии долгосрочную, макрофинансовую программу, чтобы обеспечить устойчивое финансирование в ближайшие годы», — рассказал он Bloomberg.

Условия для выделения нового транша Буца не обозначил.

25 октября ЕК приняла решение предоставить Украине транш в размере €600 млн в рамках программы макрофинансовой помощи. Как отметил исполнительный вице-президент комиссии по экономическим вопросам Валдис Домбровскис, решение о транше является свидетельством поддержки Евросоюза программы реформ в Украине.