Блинкен сообщил о планах США наращивать военный потенциал Украины

Вашингтон намерен продолжить содействовать укреплению военного потенциала Украины одновременно с дипломатическим взаимодействием с Москвой. Соответствующее заявление сделал в воскресенье, 23 января, госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Даже в то время, когда мы участвуем в дипломатическом взаимодействии, чтобы понять, есть ли возможность для укрепления коллективной безопасности на взаимной основе, отвечаем на некоторые опасения, имеющиеся у России, а она отвечает на многие наши опасения, даже в то время, пока мы это делаем, мы укрепляем оборону и средства сдерживания», — слова госсекретаря приводит пресс-служба ведомства.

Он объяснил действия Соединенных Штатов по наращиванию военной мощи Украины желанием убедиться в том, что Россия знает о существенных последствиях для нее в случае пренебрежения дипломатическим курсом, а также «возобновления агрессии» по отношению к Киеву.

Блинкен уточнил, что последние недели Вашингтон активно работает над тем, чтобы сплотить союзников и партнеров по всей Европе по украинскому вопросу.

«В прошлом году мы предоставили Украине больше военной помощи, чем в каком-либо другом предшествовавшем году. Мы действовали против агентов России на Украине, пытающихся дестабилизировать правительство. Я только что одобрил передачу американских военных технологий в других странах Украине», — добавил госсекретарь.

Ранее в воскресенье министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в Киеве приземлился самолет со второй партией военной помощи от США с 80 т оружия.

По данным местного издания «НВ», речь идет о ручных одноразовых гранатометах M141 Bunker Defeat Munition или SMAW-D. Кроме того, была передана и партия ПТРК Javelin.

Днем ранее посольство США в Киеве сообщило о поступлении первой партии боеприпасов на Украину на фоне якобы нарастающей российской агрессии. Речь шла о грузе, включающем около 200 тыс. фунтов (около 91 кг) оружия, в том числе боеприпасы для обороны линии украинского фронта.

Как отметили в пресс-службе диппредставительства США, таким образом американская сторона демонстрирует преданность укреплению обороны Украины на фоне «растущей российской агрессии».

В этот же день пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США будут в ближайшее время направлять Украине дополнительную военную помощь.

19 января посольство РФ призвало Соединенные Штаты отказаться от поставок оружия Украине, если США на самом деле привержены дипломатическим усилиям по урегулированию внутриукраинского конфликта.

16 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не проявляет военной эскалации в отношении Украины.

До этого, 14 января, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что у США есть свидетельства якобы подготовки РФ предлога для вторжения на Украину. Кирби отметил, что речь идет о «группе оперативников, которые готовятся провести операцию под чужим флагом».

В тот же день Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не угрожала украинскому народу. Кроме того, МИД многократно подчеркивал, что РФ не нападала и не планирует нападать на Украину.