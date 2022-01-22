В Киеве анонсировали встречу «нормандской четверки» в Париже 26 января

Политические советники глав государств «нормандской четверки» (Россия, Украина, ФРГ, Франция) встретятся в Париже 26 января для обсуждения ситуации на Донбассе. О этом заявил в субботу, 22 января, глава офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Согласованной позицией является проведение встречи политических советников «нормандской четверки» 26 января в Париже», — цитирует Подоляка агентство УНИАН.

Глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского также подчеркнул, что переговоры требуют актуализации и активации.

Ранее в субботу в администрации президента России назвали датой проведения встречи «нормандского формата» 25 января.

Отмечалось, что стороны согласовали дату переговоров в ходе консультаций, состоявшихся 6 января в подмосковной усадьбе «Архангельское».

При этом стало известно, что российскую сторону на встрече представит замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

13 января канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что переговорщики Германии, России, Франции и Украины вновь встретятся для подготовки дальнейших переговоров.

Он добавил, что Берлин неоднократно пытался привести в движение нормандский формат.

О том, что что Берлин выступает за возобновление нормандского формата и использование всех диалоговых форматов с Россией, сообщалось днем ранее. По словам Шольца, передвижения российских вооруженных сил у границы Украины вызывают у него «серьезное беспокойство».

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах вторжения РФ на Украину. Так, 7 января The New York Times составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной.

30 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что организация не видит большой опасности из-за российских военных у своих границ. По его словам, дислокация российских военных «не является критичной», а сама РФ «вообще не готова сейчас к наступлению».

25 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не нападала ни на кого первой. Он подчеркнул, что заявления Украины и США об «агрессивных действиях» РФ делаются для того, чтобы разместить больше военной техники НАТО у границ страны.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.