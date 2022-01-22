Политические советники глав государств «нормандской четверки» (Россия, Украина, ФРГ, Франция) встретятся в Париже 25 января. Об этом в субботу, 22 января, сообщили в администрации президента России.

«Политические советники нормандского формата проведут очную встречу в Париже 25 января», — говорится в заявлении.

Стороны договорились о проведении переговоров в ходе консультаций, состоявшихся 6 января в подмосковной усадьбе «Архангельское».

Россию на переговорах будет представлять замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак.

13 января канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что представители «нормандской четверки» вскоре проведут встречу для подготовки дальнейших переговоров.

Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан сообщил 11 января, что нормандский формат возвращен в рабочее состояние после длительного бездействия. Министр напомнил, что представители Франции и Германии в недавнем времени провели дискуссии в Киеве и Москве, и добавил, что Париж выступает за «серьезный и требовательный диалог» с Россией.

Переговоры, прошедшие в «Архангельском» 6 января, состоялись при участии Дмитрия Козака, внешнеполитического советника канцлера ФРГ Йенса Плетнера и дипломатическим советником президента Франции Эммануэля Бонна.

Российская сторона сообщила журналистам, что на встрече стороны согласовали участие украинских властей в дальнейших переговорах. Российские дипломаты выразили надежду на скорое разрешение внутриукраинского конфликта с помощью механизмов нормандского формата.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.