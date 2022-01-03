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Источник сообщил о встрече Козака с советниками лидеров ФРГ и Франции

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Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак 6 января встретится с советниками лидеров Германии и Франции по нормандскому формату. Об этом в понедельник, 3 января, сообщил ТАСС источник в администрации российского лидера.

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«Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак 6 января 2022 года в Москве проведет переговоры с политическими советниками по нормандскому формату — внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плётнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном. Встреча пройдет по приглашению российской стороны», — сообщил собеседник журналистов.

24 декабря глава офиса президента Украины Андрей Ермак выразил надежду на проведение переговоров в нормандском формате в 2022 году.

17 декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия и Франция намерены оживить нормандский формат и снова сделать его эффективным, передает RT.

Ранее, 10 декабря, президент Украины Владимир Зеленский допустил проведение всеукраинского референдума по Донбассу и прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Тогда же стало известно, что президент Украины и глава Белого дома Джо Байден скоординировали позиции по урегулированию ситуации в Донбассе.

Формат саммитов с участием руководителей четырех стран (Германии, России, Украины и Франции) по урегулированию ситуации на востоке Украины был утвержден летом 2014 года. Его назвали нормандским.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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