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Канцлер ФРГ анонсировал встречу участников нормандского формата

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Представители «нормандской четверки» вскоре проведут встречу для подготовки дальнейших переговоров. Об этом в четверг, 13 января, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции в Берлине после встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

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«Мы стараемся также активизировать нормандский формат. Мы <…> неоднократно пытались привести в движение этот формат <...> И мы очень рады, что вскоре переговорщики всех четырех стран (Германии, России, Франции и Украины. — Ред.) вновь встретятся вместе и начнут подготовительные переговоры», — заявил Шольц.

Отмечается, что канцлер ФРГ не уточнил уровень переговорщиков.

Накануне Шольц заявил, что Берлин выступает за возобновление нормандского формата и использование всех диалоговых форматов с Россией. Он также отметил, что передвижения российских вооруженных сил у границы Украины вызывают у него «серьезное беспокойство».

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах вторжения РФ на Украину. Так, 7 января The New York Times составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной.

10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у России никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

30 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что организация не видит большой опасности из-за российских военных у своих границ. По его словам, дислокация российских военных «не является критичной», а сама РФ «вообще не готова сейчас к наступлению».

25 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не нападала ни на кого первой. Он подчеркнул, что заявления Украины и США об «агрессивных действиях» РФ делаются для того, чтобы разместить больше военной техники НАТО у границ страны.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

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