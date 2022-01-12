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Шольц заявил о поддержке «всех диалоговых форматов» с Россией

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Берлин выступает за возобновление «нормандского формата» и использование «всех диалоговых форматов» с Россией. Об этом 12 января в ходе выступления в парламенте Германии заявил канцлер Олаф Шольц.

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«Мы активно выступаем за то, чтобы оживить «нормандский формат», — отметил он в ходе трансляции, которую ведет сайт газеты Süddeutsche Zeitung.

Также Шольц отметил, что передвижения российских вооруженных сил у границы Украины вызывает у него «серьезное беспокойство».

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах вторжения РФ на Украину. Так, 7 января The New York Times составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной.

10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у России никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

30 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что организация не видит большой опасности из-за российских военных у своих границ. По его словам, дислокация российских военных «не является критичной», а сама Россия «вообще не готова сейчас к наступлению».

25 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не нападала ни на кого первой. Он подчеркнул, что заявления Украины и США об «агрессивных действиях» России делаются для того, чтобы разместить больше военной техники НАТО у границ страны.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

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