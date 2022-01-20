Блинкен и Шольц обсудили меры в случае «агрессии» России

Госсекретарь США Энтони Блинкен и канцлер ФРГ Олаф Шольц на состоявшейся в четверг, 20 января, встрече выразили готовность принять меры против России в случае «эскалации агрессии» на границе с Украиной. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

«Канцлер и госсекретарь подтвердили решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и совместную готовность сделать так, что Россия столкнется с колоссальными последствиями и серьезными издержками, если пойдет на эскалацию агрессии против Украины», — говорится в материале по итогу переговоров в Берлине.

Кроме того, собеседники коснулись темы вызовов со стороны КНР и «общую решимость отстаивать общечеловеческие ценности».

Отмечается также, что Шольц и Блинкен подтвердили общую приверженность дальнейшему укреплению партнерства между США и Германией и подчеркнули важность трансатлантических связей «для глобальной безопасности и процветания».

Ранее в этот же день представитель Республиканской партии США Джим Бэнкс представил новый проект санкций против России.

В настоящее время само содержание законопроекта под названием «Для введения санкций в отношении Российской Федерации и в других целях» официально не опубликовали. Известно только, что его внесли на рассмотрение 19 января и направили в комитет по иностранным делам, а также в комитеты по судебной власти и финансам.

По информации The Washington Post, законопроект включает санкции против ряда российских чиновников, силовиков, журналистов и бизнесменов.

Также в четверг Шольц предложил России оценить выгоду от сотрудничества с Западом и признать, что силовое решение конфликта на Украине невозможно. Шольц также сообщил о готовности Германии защитить Украину от «российской агрессии». По его словам, которые привело агентство Bloomberg, России следует признать, что «сила в правде» (right makes might).

Накануне Байден заявил на пресс-конференции, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины российские банки не смогут совершать операции с американским долларом. При этом он признал, что такие действия грозят негативным влиянием на экономику Соединенных Штатов.

16 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не проявляет военной эскалации в отношении Украины.

20 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в очередной раз также отметил, что не видит признаков подготовки России к нападению.