Байден пригрозил России остановкой операций с долларом из-за Украины

Президент США Джо Байден заявил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины банки России не будут иметь возможность проводить операции с американским долларом.

«Если они вторгнутся, они заплатят. Их банки не смогут иметь дело с долларом», — сказал американский лидер журналистам на пресс-конференции.

Байден добавил, что это, в свою очередь, грозит негативным влиянием на экономику США

Соединенные Штаты не впервые заявляют о возможности введения новых антироссийских мер в случае военного конфликта между Москвой и Киевом. Однако Байден считает, что российские власти не хотят полномасштабной войны с Западом.

Президент США также подчеркнул, что РФ намного сильнее в военном отношении Украины и победит в случае конфликта, но за это ей «придется заплатить большую цену».

Ранее, 18 января, глава МИД РФ Сергей Лавров призвал госсекретаря США Энтони Блинкена не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся российской агрессии на Украине, а заставить Киев выполнять Минские соглашения. Ранее он отмечал, что Киев обязан выполнять Минские договоренности, никакого плана Б у него быть не может. По его словам, Украина находится под внешним управлением США.

16 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не проявляет военной эскалации в отношении Украины.

До этого, 14 января, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что у США есть свидетельства якобы подготовки РФ предлога для вторжения на Украину. Кирби отметил, что речь идет о «группе оперативников, которые готовятся провести операцию под чужим флагом».

Лавров заявил в тот же день, что Россия никогда не угрожала украинскому народу. Кроме того, МИД многократно подчеркивал, что РФ не нападала и не планирует нападать на Украину.