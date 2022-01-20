Секретарь СНБО усомнился в планах России вторгнуться на Украину

Россия не будет совершать военное вторжение на Украину. Такое мнение 20 января озвучил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

По его словам, такой вариант достижения своих целей для Москвы невозможен. Однако Данилов полагает, что у РФ «есть всесторонний план по дестабилизации внутренней ситуации» на Украине.

«Это первоочередная задача для них», — сказал он в интервью газете The Wall Street Journal.

19 января президент США Джо Байден допустил, что «небольшое вторжение» вызовет меньшую реакцию со стороны Запада, чем полномасштабная оккупация Украины, за которую Москве придется заплатить «серьезную цену».

В тот же день Байден пригрозил «катастрофой» России при «вторжении» на Украину. Американский лидер подчеркнул, что РФ намного сильнее в военном отношении Украины и победит в случае конфликта.

В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил о том, что Байден противоречит сам себе в выступлении о России, пытаясь втянуть страну в конфликт с Украиной и обещая за это санкции.

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что обвинения в адрес Москвы в возможном нападении на Украину являются блефом, а Россию пытаются спровоцировать.

16 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не проявляет военной эскалации в отношении Украины.