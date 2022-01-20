Киев шокировали слова Байдена о «небольшом вторжении» России на Украину

Киев ошеломлен словами президента США Джо Байдена о менее жесткой реакции в случае «небольшого вторжения» российских войск на Украину. Об этом заявил сенатор-республиканец Бен Сассе, слова которого приводит CNN 19 января.

Сенатор отметил, американский лидер своим высказыванием практически дал президенту России Владимиру Путину зеленый свет для вторжения на Украину.

Как заявляет CNN со ссылкой на одного из официальных лиц Украины, Киев шокирован тем, что президент США проводит различие между оккупацией и вторжением.

19 января Байден признал, что Вашингтон и его союзники по НАТО не пришли к единому мнению относительно реакции в случае вторжения России на Украину.

Американский лидер допустил, что «небольшое вторжение» вызовет меньшую реакцию со стороны Запада, чем ту «серьезную цену», которую придется заплатить Москве за полномасштабную оккупацию Украины.

Байден подчеркнул, что важно, чтобы все страны в НАТО выступили единым фронтом.

«Но от того, что он (Владимир Путин. — Ред.) сделает, зависит, насколько мы добьемся тотального единства в НАТО», — сказал он.

19 января Байден пригрозил «катастрофой» России при «вторжении» на Украину. Американский лидер подчеркнул, что РФ намного сильнее в военном отношении Украины и победит в случае конфликта.

Байден уточнил, что речь пойдет об усилении США своего присутствия в Восточной Европе. Кроме того, РФ, по его словам, не сможет проводить операции с долларом.

Кроме того, США могут зеркально ответить РФ в случае кибератак на Украину, заявил глава Белого дома. При этом американский лидер выразил уверенность, что в Москве не хотят полномасштабных военных действий с Западом. Однако Байден считает, что РФ «предпримет действия» по Украине.

В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил о том, что Байден противоречит сам себе в выступлении о России, пытаясь втянуть страну в конфликт с Украиной и обещая за это санкции.

18 января глава МИД РФ Сергей Лавров призвал госсекретаря США Энтони Блинкена не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся российской агрессии на Украине, а заставить Киев выполнять Минские соглашения. Ранее он отмечал, что Киев обязан выполнять Минские договоренности, никакого плана Б у него быть не может. По его словам, Украина находится под внешним управлением США.

16 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не проявляет военной эскалации в отношении Украины.

Ранее, 14 января, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что у США есть свидетельства якобы подготовки РФ предлога для вторжения на Украину. Кирби отметил, что речь идет о «группе оперативников, которые готовятся провести операцию под чужим флагом».