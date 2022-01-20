Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
Минэк разрабатывает правила для цифровых маркетплейсов
Общество
Врач рекомендовал делать экспресс-тест на «Омикрон» до пятого дня заболевания
Наука
Ученые оценили риск новых мутаций из-за передачи COVID-19 от хомяка человеку
Мир
В Киев прибыл восьмой за три дня британский самолет с оружием
Экономика
Названы регионы с наибольшим приростом числа безработных
Общество
Эксперт рассказал об опасности «Омикрона» для детей от двух до пяти лет
Мир
Кибератака на Красный крест могла привести к потере данных 515 тыс. человек
Общество
Правительство попросили выделить семьям субсидии на нянь и аренду жилья
Интернет
Instagram вводит функцию подписки для монетизации контента
Мир
СМИ узнали о разработке США ограничений на поставки электрочипов в РФ

Байден пообещал РФ «катастрофу» в случае «вторжения» на Украину

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Джо Байден в среду, 19 января, пригрозил «катастрофой» России в случае якобы «вторжения» на Украину.

Морозный конфликт: чем закончился 2021 год для Донбасса
И о каком будущем мечтают в непризнанных республиках

Американский лидер подчеркнул, что РФ намного сильнее в военном отношении Украины и победит в случае конфликта.

«Если они [власти РФ] совершат то, на что способны со своими сосредоточенными на границе силами, это станет катастрофой для России», — сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

По словам Байдена, «если они [русские — Ред.] сделают это, и в средней и в дальней перспективе им придется заплатить за это большую цену».

Президент США подчеркнул, что партнеры и союзники США «готовы <...> нанести серьезный урон российской экономике».

Байден уточнил, что речь пойдет об усилении США своего присутствия в Восточной Европе. Кроме того, РФ, по его словам, не сможет проводить операции с долларом. А это, в свою очередь, грозит негативным влиянием на экономику США, добавил он.

Кроме того, США могут зеркально ответить РФ в случае кибератак на Украину, заявил глава Белого дома.

При этом американский лидер выразил уверенность, что в Москве не хотят полномасштабных военных действий с Западом. Однако Байден считает, что РФ «предпримет действия» по Украине.

«Я думаю, что он [президент РФ Владимир Путин — Ред.] не уверен в том, что будет делать. Я думаю, что он пойдет вперед. Он должен что-то сделать», — сказал президент США.

Ранее, 18 января, глава МИД РФ Сергей Лавров призвал госсекретаря США Энтони Блинкена не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся российской агрессии на Украине, а заставить Киев выполнять Минские соглашения. Ранее он отмечал, что Киев обязан выполнять Минские договоренности, никакого плана Б у него быть не может. По его словам, Украина находится под внешним управлением США.

16 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не проявляет военной эскалации в отношении Украины.

Ранее, 14 января, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что у США есть свидетельства якобы подготовки РФ предлога для вторжения на Украину. Кирби отметил, что речь идет о «группе оперативников, которые готовятся провести операцию под чужим флагом».

Сергей Лавров заявил в тот же день, что Россия никогда не угрожала украинскому народу. Кроме того, МИД многократно подчеркивал, что РФ не нападала и не планирует нападать на Украину.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022