Байден пообещал РФ «катастрофу» в случае «вторжения» на Украину

Президент США Джо Байден в среду, 19 января, пригрозил «катастрофой» России в случае якобы «вторжения» на Украину.

Американский лидер подчеркнул, что РФ намного сильнее в военном отношении Украины и победит в случае конфликта.

«Если они [власти РФ] совершат то, на что способны со своими сосредоточенными на границе силами, это станет катастрофой для России», — сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

По словам Байдена, «если они [русские — Ред.] сделают это, и в средней и в дальней перспективе им придется заплатить за это большую цену».

Президент США подчеркнул, что партнеры и союзники США «готовы <...> нанести серьезный урон российской экономике».

Байден уточнил, что речь пойдет об усилении США своего присутствия в Восточной Европе. Кроме того, РФ, по его словам, не сможет проводить операции с долларом. А это, в свою очередь, грозит негативным влиянием на экономику США, добавил он.

Кроме того, США могут зеркально ответить РФ в случае кибератак на Украину, заявил глава Белого дома.

При этом американский лидер выразил уверенность, что в Москве не хотят полномасштабных военных действий с Западом. Однако Байден считает, что РФ «предпримет действия» по Украине.

«Я думаю, что он [президент РФ Владимир Путин — Ред.] не уверен в том, что будет делать. Я думаю, что он пойдет вперед. Он должен что-то сделать», — сказал президент США.

Ранее, 18 января, глава МИД РФ Сергей Лавров призвал госсекретаря США Энтони Блинкена не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся российской агрессии на Украине, а заставить Киев выполнять Минские соглашения. Ранее он отмечал, что Киев обязан выполнять Минские договоренности, никакого плана Б у него быть не может. По его словам, Украина находится под внешним управлением США.

16 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не проявляет военной эскалации в отношении Украины.

Ранее, 14 января, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что у США есть свидетельства якобы подготовки РФ предлога для вторжения на Украину. Кирби отметил, что речь идет о «группе оперативников, которые готовятся провести операцию под чужим флагом».

Сергей Лавров заявил в тот же день, что Россия никогда не угрожала украинскому народу. Кроме того, МИД многократно подчеркивал, что РФ не нападала и не планирует нападать на Украину.