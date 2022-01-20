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В Госдуме нашли противоречия в выступлении Байдена о России

Депутат Госдумы Белик: тезисы президента США Байдена противоречат сами себе
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Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил о том, что президент США Джо Байден противоречит сам себе в выступлении о России, пытаясь втянуть страну в конфликт с Украиной и обещая за это санкции.

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«Тезисы Джо Байдена противоречат сами себе. Он «опасается» втягивания НАТО в потенциальный конфликт на Украине, при этом в случае эскалации вокруг нее обещает России «катастрофу». <…> Если учесть тот факт, что Штаты всячески пытаются вовлечь нашу страну в конфликт с Украиной, из его уст угрозы России невиданными санкциями звучат как минимум странно. Но эта странность нас уже давно не удивляет», — сказал Белик «РИА Новости».

Белик отметил, что НАТО и США уже перешли все возможные «красные линии» и терпение Москвы достигло предела.

«Санкции не идут ни в какое сравнение с тем, когда речь идет о нашей безопасности. И мы будем поступать так, как положено поступать, когда наступательные вооружения размещаются около наших границ», — добавил он.

19 января Байден пригрозил «катастрофой» России при «вторжении» на Украину. Американский лидер подчеркнул, что РФ намного сильнее в военном отношении Украины и победит в случае конфликта.

Байден уточнил, что речь пойдет об усилении США своего присутствия в Восточной Европе. Кроме того, РФ, по его словам, не сможет проводить операции с долларом.

Кроме того, США могут зеркально ответить РФ в случае кибератак на Украину, заявил глава Белого дома. При этом американский лидер выразил уверенность, что в Москве не хотят полномасштабных военных действий с Западом. Однако Байден считает, что РФ «предпримет действия» по Украине.

Ранее, 18 января, глава МИД РФ Сергей Лавров призвал госсекретаря США Энтони Блинкена не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся российской агрессии на Украине, а заставить Киев выполнять Минские соглашения. Ранее он отмечал, что Киев обязан выполнять Минские договоренности, никакого плана Б у него быть не может. По его словам, Украина находится под внешним управлением США.

16 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не проявляет военной эскалации в отношении Украины.

Ранее, 14 января, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что у США есть свидетельства якобы подготовки РФ предлога для вторжения на Украину. Кирби отметил, что речь идет о «группе оперативников, которые готовятся провести операцию под чужим флагом».

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