Гаврилов назвал блефом обвинения в адрес РФ в возможном нападении на Украину

Обвинения в адрес России в возможном нападении на Украину являются блефом, Москву пытаются спровоцировать. Об этом в четверг, 20 января, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Они используют эти спекуляции, чтобы оказать влияние на позицию России, не более того. На всех уровнях было сказано — мы не собираемся нападать на Украину, нам этого не нужно. Это пропаганда, чтобы иметь хорошую переговорную позицию перед началом реальных переговоров. Я считаю, что это всё блеф», — сказал он в эфире телеканала RT.

Дипломат заявил, что Россию обвиняют во всем, что бы ни происходило.

Гаврилов отметил, что РФ старается делать всё возможное, чтобы предотвратить провокации со стороны украинских сил на границе.

19 января президент США Джо Байден пригрозил «катастрофой» России при «вторжении» на Украину. Американский лидер подчеркнул, что РФ намного сильнее в военном отношении Украины и победит в случае конфликта.

В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил о том, что Байден противоречит сам себе в выступлении о России, пытаясь втянуть страну в конфликт с Украиной и обещая за это санкции.

18 января глава МИД РФ Сергей Лавров призвал госсекретаря США Энтони Блинкена не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся российской агрессии на Украине, а заставить Киев выполнять Минские соглашения. Ранее он отмечал, что Киев обязан выполнять Минские договоренности, никакого плана Б у него быть не может. По его словам, Украина находится под внешним управлением США.

16 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не проявляет военной эскалации в отношении Украины.

Ранее, 14 января, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что у США есть свидетельства якобы подготовки РФ предлога для вторжения на Украину. Кирби отметил, что речь идет о «группе оперативников, которые готовятся провести операцию под чужим флагом».