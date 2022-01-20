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ВОЗ назвала неэффективными ограничения на поездки между странами из-за COVID-19
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ВОЗ назвала неэффективными ограничения на поездки между странами из-за COVID-19

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Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пришли к выводу, что ограничения на поездки между странами, введенные из-за коронавируса, не приносят пользы. Комитет ВОЗ по чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19, 19 января рекомендовал отменить или ослабить ограничения.

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В заявлении ВОЗ указано, что ограничения продолжают «способствовать экономическому и социальному стрессу, с которым сталкиваются государства».

Эксперты отметили, что ситуация с «Омикрон»-штаммом показала, что варианты коронавируса распространяются, даже несмотря на ограничения.

«Провал рестрикций на поездки, введенных после обнаружения «Омикрон»-варианта в целях ограничения международного распространения «Омикрона», говорит о неэффективности таких мер», — отмечается в тексте заявления.

В ВОЗ считают, что требования по маскам и вакцинации, предъявляемые к путешественникам, не должны создать финансовых проблем, добавляет сайт «Газета.Ru». В организации призвали признать в контексте международных поездок все вакцины, одобренные ВОЗ.

Также 19 января в ВОЗ сообщили, что число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире с начала пандемии составило 332 617 707, тогда как зарегистрировано за это время 5 551 314 летальных случаев.

За день до этого генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил о выявленных в мире за неделю более 18 млн случаев заражения коронавирусом. Он отметил, что ближайшие несколько недель для служб здравоохранения «будут критически важными», поскольку штамм «Омикрон» продолжает быстро распространяться в мире. При этом гендиректор ВОЗ подчеркнул, что заболевание, вызванное «Омикроном», может привести к госпитализации и смерти.

В тот же день директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что научных предпосылок к выводу о завершении пандемии на «Омикрон»-штамме нет.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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