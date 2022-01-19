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Число случаев COVID-19 в мире превысило 330 млн

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Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире с начала пандемии составило 332 617 707, тогда как зарегистрировано за это время 5 551 314 летальных случаев. Об этом в среду, 19 января, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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По данным ВОЗ на 23:00 мск, за сутки число заразившихся COVID-19 увеличилось на 3 156 986, количество смертей — на 6 889.

При этом наибольшее количество заболевших зафиксировано в Соединенных Штатах — 66 254 888 человек. В Индии заразились 37 901 241 жителей страны, в Бразилии — 23 074 791, в Великобритании — 15 399 304, а во Франции — 14 346 424.

Кроме того, отмечается наибольшее число летальных случаев также в США — скончались 846 647 человек, в Бразилии от коронавируса умерли 621 166 человек, в Индии — 487 202.

Днем ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил о выявленных в мире за неделю более 18 млн случаев заражения коронавирусом. Он отметил, что ближайшие несколько недель для служб здравоохранения «будут критически важными», поскольку штамм-«Омикрон» продолжает быстро распространяться в мире.

При этом, гендиректор ВОЗ подчеркнул, что заболевание, вызванное «Омикроном», может привести к госпитализации и смерти.

В тот же день директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что научных предпосылок к выводу о завершении пандемии на «Омикрон»-штамме нет.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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