В Молдавии допустили введение режима ЧП из-за ситуации с газом

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица выступит с инициативой о введении режима ЧП в области энергетики из-за риска прекращения поставок газа в республику. Об этом она сообщила в среду, 19 января, в ходе брифинга.

«Правительство считает, что существует реальный риск прекращения поставок газа, поэтому сегодня соберется заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, которая обсудит ситуацию, после этого будет проведено заседание правительства», — уточнила Гаврилица.

В связи с этим, по словам премьера, она выдвинет предложение просить парламент о введении чрезвычайного положения в области энергетики. Если инициатива будет поддержана, то на следующий день премьер-министр отправится в парламент.

Вместе с тем Гаврилица выразила надежду на то, что ее инициатива получит поддержку как в комиссии по чрезвычайным ситуациям, так и в парламенте. Она обратила внимание на то, что сможет предоставить больше деталей о дальнейших действиях властей после проведения заседаний и утверждения плана экстренных мер по борьбе с кризисом.

Ранее в этот день Гаврилица рассказала о том, что «Газпром» сообщил «Молдовагазу» о прекращении поставок голубого топлива, если не получит очередной платеж до 20 января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, пояснил, что поставляемый газ должен оплачиваться, поэтому «здесь нет никакого двойного дна».

Во вторник вице-премьер Молдавии Андрей Спыну обратился к главе «Газпрома» Алексею Миллеру с просьбой помочь решить газовый кризис. Как отметил министр, АО «Молдовагаз» должно 20 января расплатиться за газ, потребленный с 1 по 15 января, однако компании не хватает для оплаты $25–32 млн.

11 января стало известно, что Спыну обсуждает с «Газпромом» возможность отмены авансовой платы за газ. По его словам, Молдавия столкнулась с очередным этапом энергетического кризиса из-за роста стоимости газа. В декабре закупочная цена на газ составляла $450 за тысячу кубометров, а в январе уже порядка $646.

В октябре 2021 года «Молдовагаз» и «Газпром» продлили контракт на поставку голубого топлива на пять лет. Для Республики Молдова утвердили новую формулу расчета стоимости этого энергоносителя, учитывающую соотношение рыночных цен на газ и нефть. Главными условиями нового контракта были выделены своевременные платежи и погашение задолженности за газ молдавских потребителей.