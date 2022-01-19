Создатели поделились подробностями об ускоренном методе тестирования на COVID-19

Разработанный российскими военными ускоренный метод тестирование на наличие коронавируса отличается от ПЦР-исследований по используемым ферментам. Об этом в среду, 19 января, рассказал «Известиям» замначальника филиала Центрального НИИ Минобороны РФ Андрей Кузнецовский.

«Наш метод является аналогом ПЦР-исследований, но отличается по используемым ферментам. При ПЦР-тесте сам анализ занимает не менее часа, а с учетом подготовки — до трех часов. Разработанный нами метод обеспечивает обнаружение коронавирусной инфекции в течение 30 минут с момента забора материала», — отметил он.

По словам Кузнецовского, достоверность метода достигает не менее 95%. По мере того как он будет внедряться в медучреждениях, и будет накоплена статистика, данный показатель будет скорректирован. Набор работает с оборудованием, используемым при ПЦР-тестах, что позволяет его применять в клинико-диагностических лабораторий Министерства обороны и Министерства здравоохранения, добавил замначальника филиала НИИ.

В ближайшее время набором реагентов «КовиГен-LAMP» будут оснащены диагностические лаборатории военно-медицинских учреждений, подчеркнул он, добавив, что на базе 27-го научного центра войск радиационной, химической и биологической защиты организованы спецкурсы, причем подготовка первой группы специалистов началась 17 января.

Как подметил в беседе с «Известиями» врач клинической лабораторной диагностики Военно-медицинской академии имени Кирова Герман Лопух, новый метод облегчит работу специалистов в несколько раз.

«Теперь пропускается этап выделения нуклеиновых кислот из пробы. Избегая этого процесса, мы исключаем ошибку оператора, когда проба может загрязниться на этапе выделения. Тем самым мы упрощаем жизнь и самой лаборатории, которой не нужно потом «отмываться» и искать ошибку, и ускоряем выдачу результатов», — рассказал он.

Как указали в Минобороны РФ, в настоящее время в медучреждениях ведомства в 7,7 раза больше ПЦР-лабораторий, чем в системе гражданского здравоохранения. Кроме того, в ВС России все военнослужащие прошли плановую вакцинацию, а ревакцинировались уже 534 538 человек.

Ранее в этот день в Минобороны страны рассказали о том, что российские военные разработали ускоренный метод тестирования на коронавирус. Его результат можно получить за полчаса. Отмечалось, что в состав набора включен специальный реагент, который инактивирует вирус за одну минуту, что практически сразу позволяет приступить непосредственно к исследованию.

Власти России призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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