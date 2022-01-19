Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Авто
В Германии выставили на продажу уникальный пикап ГАЗ-М20 «Победа»
Общество
Умерла актриса из сериала «Петербургские тайны»
Мир
Путин встретился с президентом Ирана в Кремле
Общество
В Москве готовы вдвое увеличить число операторов «скорой» из-за роста случаев COVID-19
Мир
Пограничники Белоруссии сообщили о нарушении границы польскими военными
Наука
«Роскосмос» показал кадры пролета потенциально опасного астероида мимо Земли
Общество
Михаила Зеленского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Мир
Два человека пострадали в столкновениях сторонников Порошенко и полиции
Мир
Премьер Великобритании отменил масочный режим и вакцинные паспорта
Мир
Умерла актриса фильма «Машина времени» Иветт Мимье
Сюжет:

Создатели поделились подробностями об ускоренном методе тестирования на COVID-19

Военные разработчики поделились подробностями об ускоренном методе тестирования на COVID-19
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Разработанный российскими военными ускоренный метод тестирование на наличие коронавируса отличается от ПЦР-исследований по используемым ферментам. Об этом в среду, 19 января, рассказал «Известиям» замначальника филиала Центрального НИИ Минобороны РФ Андрей Кузнецовский.

Спадное чувство: как скоро заболеваемость COVID-19 в мире пойдет вниз
Где «Омикрон» наступает, а где сдает позиции

«Наш метод является аналогом ПЦР-исследований, но отличается по используемым ферментам. При ПЦР-тесте сам анализ занимает не менее часа, а с учетом подготовки — до трех часов. Разработанный нами метод обеспечивает обнаружение коронавирусной инфекции в течение 30 минут с момента забора материала», — отметил он.

По словам Кузнецовского, достоверность метода достигает не менее 95%. По мере того как он будет внедряться в медучреждениях, и будет накоплена статистика, данный показатель будет скорректирован. Набор работает с оборудованием, используемым при ПЦР-тестах, что позволяет его применять в клинико-диагностических лабораторий Министерства обороны и Министерства здравоохранения, добавил замначальника филиала НИИ.

В ближайшее время набором реагентов «КовиГен-LAMP» будут оснащены диагностические лаборатории военно-медицинских учреждений, подчеркнул он, добавив, что на базе 27-го научного центра войск радиационной, химической и биологической защиты организованы спецкурсы, причем подготовка первой группы специалистов началась 17 января.

Как подметил в беседе с «Известиями» врач клинической лабораторной диагностики Военно-медицинской академии имени Кирова Герман Лопух, новый метод облегчит работу специалистов в несколько раз.

«Теперь пропускается этап выделения нуклеиновых кислот из пробы. Избегая этого процесса, мы исключаем ошибку оператора, когда проба может загрязниться на этапе выделения. Тем самым мы упрощаем жизнь и самой лаборатории, которой не нужно потом «отмываться» и искать ошибку, и ускоряем выдачу результатов», — рассказал он.

Как указали в Минобороны РФ, в настоящее время в медучреждениях ведомства в 7,7 раза больше ПЦР-лабораторий, чем в системе гражданского здравоохранения. Кроме того, в ВС России все военнослужащие прошли плановую вакцинацию, а ревакцинировались уже 534 538 человек.

Ранее в этот день в Минобороны страны рассказали о том, что российские военные разработали ускоренный метод тестирования на коронавирус. Его результат можно получить за полчаса. Отмечалось, что в состав набора включен специальный реагент, который инактивирует вирус за одну минуту, что практически сразу позволяет приступить непосредственно к исследованию.

Власти России призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022