Генпрокуратура попросила признать «Колумбайн» террористическим движением

Генпрокуратура просит Верховный суд признать в России террористическим движение «Колумбайн». Об этом «Известиям» сообщила в среду, 19 января, пресс-служба суда.

«В суд поступил административный иск о признании движения «Колумбайн» террористической организацией», — отмечается в заявлении.

Заседание пройдет в закрытом режиме.

«Колумбайн» — деструктивное молодежное движение. Именно так называлась американская школа в штате Колорадо, на которую в апреле 1999 года было совершено нападение двумя старшеклассниками. Школьники применили стрелковое оружие и самодельные взрывчатые устройства. Нападавшие убили 13 человек, еще 23 были ранены.

В апреле 2018 года аналитики фиксировали рост популярности колумбайн-сообществ, которые пропагандируют среди подростков идеи насилия. В декабре того же года Государственная дума приняла закон о борьбе с группами в соцсетях и другими интернет-сайтами, пропагандирующими насилие.Согласно закону, запрещается распространение среди несовершеннолетних информации, склоняющей к «совершению действий, представляющих угрозу жизни и (или) здоровью иных лиц».

23 декабря 2021-го президент России Владимир Путин указал на проблему деструктивной информации для детей в соцсетях. Он отметил, что отсюда идут все негативные явления, в частности трагедии в школах. По словам Путина, более 100 подобных случаев предотвращено за последнее время.