Путин отметил проблему деструктивной информации для детей в соцсетях

Существует проблема деструктивной информации для детей в соцсетях. Об этом в ходе ежегодной пресс-конференции, которая проходит 23 декабря, заявил президент России Владимир Путин.

«Я с вами полностью согласен <…> Это одна из проблем не только России, вы посмотрите, практически во всех странах обсуждается этот вопрос <…> Это уход от национального контроля, уход от того, чтобы хоть как-то подумать о детях, о которых вы спросили. Вопрос номер один для них — это извлечение прибыли», — ответил Путин на вопрос Шамиля Гулиева из «Тобольского времени».

Глава государства добавил, что отсюда идут все негативные явления, в частности трагедии в школах. По словам Путина, более 100 подобных случаев предотвращено за последнее время.

Ранее, 9 декабря, Путин связал буллинг с манерами поведения, которые могут быть навязаны соцсетями. Он уточнил, что в России необходимо ввести практику обсуждения вопросов, касающихся буллинга.

Владимир Путин проводит пресс-конференцию в 17-й раз. На мероприятие аккредитованы 507 журналистов, в том числе представители изданий, признанных в России СМИ-иноагентами.

Президент России проводит встречу с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно с 2001 года. Мероприятие не проходило только в период, когда Путин занимал пост премьер-министра, то есть с мая 2008 по май 2012 года.