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Путин высказал предположение о причине буллинга

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Президент России Владимир Путин связал буллинг с манерами поведения, которые могут быть навязаны соцсетями. Об этом российский лидер заявил в четверг, 9 декабря, на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Дикая охота: за травлю одноклассников подросткам придется ответить
Психолог дал советы, что делать при буллинге

«Буллинг — это такие способы поведения, манеры поведения, навязанные, кстати говоря, очень часто и соцсетями <…> В западных парламентах активно обсуждаются вопросы влияния этих международных платформ на формирование сознания подрастающего поколения, на воспитание подрастающего поколения, на оказание негативного влияния на психику для подростков и для детей», — заявил Путин.

В России, по его мнению, тоже необходимо ввести практику обсуждения вопросов, касающихся буллинга.

2 сентября детский психолог Никита Карпов перечислил изменения в поведении детей, по которым можно понять, что они подвергаются буллингу со стороны одноклассников или учителей. По словам специалиста, одним из самых явных признаков того, что ребенка обижают, является отказ идти в школу.

В августе медицинский психолог Любовь Крушинских рассказала, как помочь ребенку при переходе в новую школу. По ее словам, важно быть честным с детьми и избегать высказываний типа «всё будет хорошо», «ничего страшного». Она отметила, что адаптация к новой школе может занимать полгода и даже год. В этот период стоит внимательно наблюдать за настроением и самочувствием ребенка, а также каждый вечер обсуждать, как прошел день.

В июне сообщалось, что, согласно опросу, большинство российских родителей (68%) в качестве главной проблемы в воспитании детей указали социальные сети и большую трату времени на них. 17% россиян назвали главной проблемой детей — буллинг.

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