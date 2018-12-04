Госдума приняла закон о борьбе с колумбайн-сообществами

Государственная дума приняла закон о борьбе с группами в соцсетях и других интернет-сайтах, пропагандирующими насилие. Документ был принят в третьем, окончательном чтении 4 декабря.

С инициативой в мае выступила вице-спикер парламента Ирина Яровая. Политик предложила распространить на подобные сообщества порядок, действующий в отношении «групп смерти» — Роскомнадзор будет передавать информацию в полицию для выявления создателя интернет-группы и его привлечения к ответственности. Срок принятия мер сокращается с трех суток до одних.

«Очень важно, что предлагаемые комплексные меры обеспечивают именно профилактический подход. Наша самая главная задача — это не позволить вовлечь ребенка в совершение преступления», — цитирует Яровую агентство ТАСС.

Согласно закону, запрещается распространение среди несовершеннолетних информации, склоняющей к «совершению действий, представляющих угрозу жизни и (или) здоровью иных лиц».

Подобный контент и сам интернет-ресурс подлежат блокировке. Решение Роскомнадзора также является основанием для ограничения доступа и внесения информации в реестр запрещенных сайтов.

В апреле аналитики фиксировали рост популярности колумбайн-сообществ, которые пропагандируют среди подростков идеи насилия.