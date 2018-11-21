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Росгвардия рассмотрит законопроект Яровой о получении лицензии на оружие

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Росгвардия рассмотрит законопроект вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, согласно которому планируется ужесточить правила приобретения огнестрельного гладкоствольного оружия для лиц в возрасте от 18 до 21 года. Об этом 21 ноября агентству «РИА Новости» сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

«Данные предложения будут изучены и рассмотрены, в том числе совместно с депутатским корпусом и представителями общественности в рамках заседаний рабочей группы по контролю за оборотом оружия комитета по безопасности и противодействию коррупции. Пока принимать по ним решения преждевременно», — сказал Грибакин.

Он добавил, что до того, как информация появилась в СМИ, о проекте Яровой в Росгвардии не знали. При этом группа по контролю за оборотом оружия тоже составила идеи, которые схожи с инициативами депутата.

Ранее 21 ноября сообщалось, что Ирина Яровая разработала законопроект, ужесточающий правила приобретения огнестрельного гладкоствольного оружия. Проект предполагает введение трех дополнительных правил для получения лицензии на покупку оружия. К примеру, покупатель должен будет пройти собеседование и предоставить справку с места работы. Документ поддержали профильные комитеты Госдумы, его направили в экспертный совет фракции «Единая Россия».

В октябре президент России Владимир Путин уже обращался к Росгвардии с требованием усилить контроль за оборотом оружия. Он добавил, что ждет от силового ведомства конкретных предложений, в частности, законодательного характера. Вопрос о необходимости усиления контроля в этом вопросе развернулся после трагедии в Керчи, которая произошла 17 октября.

Ранее 17 октября студент четвертого курса колледжа Владислав Росляков взорвал в столовой своего учебного заведения самодельное взрывное устройство, а затем устроил стрельбу из охотничьего ружья. Погибли 20 человек, пострадали еще более 70. Злоумышленник покончил с собой.

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