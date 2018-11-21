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Яровая предложила ужесточить правила приобретения оружия

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая разработала законопроект, ужесточающий правила приобретения огнестрельного гладкоствольного оружия для лиц в возрасте от 18 до 21 года. Об этом 21 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу парламентария.

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По мнению депутата, необходимо ввести три дополнительных правила для получения лицензии на приобретение огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия и охотничьего билета для этой возрастной категории.

Так, покупатель должен будет иметь справку и характеристику с места работы, копии налоговой декларации или иного документа, подтверждающего источник и размер дохода. Помимо этого, при получении лицензии на приобретение оружия требуется пройти собеседование. Яровая подчеркнула, что действующие правила получения охотничьего билета — «формальная процедура, для которой нужны лишь копия паспорта и две фотографии». 

В законопроекте предусмотрены исключения — лица, служившие в армии, и лица, для которых «охота является традиционным образом жизни». Кроме того, дополнительных действий от тех, кто уже имеет разрешение на оружие, также не потребуется. Документ поддержали профильные комитеты Госдумы, его направили в экспертный совет фракции «Единая Россия».

25 октября сообщалось, что президент РФ Владимир Путин потребовал от Росгвардии усилить контроль за оборотом оружия. Он добавил, что ждет от силового ведомства конкретных предложений, в частности законодательного характера. Вопрос о необходимости усиления контроля за оружием развернулся после трагедии в Керчи, которая произошла 17 октября. 18-летний студент политехнического колледжа Владислав Росляков взорвал в столовой своего учебного заведения самодельное взрывное устройство, а затем устроил стрельбу из охотничьего ружья. Погибли 20 человек, пострадали еще более 70. Злоумышленник покончил с собой.

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