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В Дагестане чемпион по рукопашному бою застрелил сотрудника Росгвардии

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Посетитель махачкалинского ночного клуба во время ссоры открыл огонь по двум оппонентам. Один из пострадавших скончался, другой госпитализирован в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в ночь на 18 ноября в ночном клубе Вest, сообщает «Интерфакс». По словам источника агентства, погибший — лейтенант Росгвардии, находившийся не при исполнении. Стрелок — чемпион мира по рукопашному бою. Собеседник журналистов не назвал имя этого человека, но подчеркнул, что следователям оно известно.

Официального подтверждения этой информации нет, отмечает агентство.

«Аргументы и факты — Дагестан» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщают о гибели сотрудника Росгвардии возле этого же клуба после спора и драки с применением оружия. Был ли он посетителем клуба, не уточняется.

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