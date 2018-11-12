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Во Франции охотник на кабанов едва не застрелил жену

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Фото: ТАСС/Виктор Драчев
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Во время охоты на кабанов в центральной части Франции один из ее участников тяжело ранил свою жену, сообщает газета Le Berry Republicain 11 ноября.

Издание пишет, что супружеская пара вместе с друзьями охотилась в воскресенье в окрестностях коммуны Сен-Леже-ле-Пети (департамент Шер). Мужчина выстрелил в животное, но пуля рикошетом ранила его жену, попав в горло. Отмечается, что 47-летняя женщина находилась в нескольких десятках метров от места стрельбы.

На место происшествия незамедлительно прибыла помощь, пострадавшая была госпитализирована. На данный момент ее жизни ничего не угрожает.

Это не первый инцидент, участниками которого стали французские охотники. 2 ноября сообщалось, что на юго-западе Франции охотники на кабанов по ошибке обстреляли жилой дом, попав в окна. В результате инцидента никто не пострадал.  

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