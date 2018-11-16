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Большинство россиян поддерживают запрет на свободную продажу оружия

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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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Большинство граждан России поддерживают запрет на свободную продажу огнестрельного оружия в стране. Такой позиции придерживаются 89% респондентов, сообщает фонд «Общественное мнение» в пятницу, 16 ноября.

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Согласно исследованию, почти столько же опрошенных считают, что отмена данного ограничения привела бы к росту преступности. Лишь 7% участников опроса считают неправильным запрет на свободную продажу оружия. При этом 4% респондентов заявили, что его доступность позволила бы снизить уровень преступности, пишет «РИА Новости».

Исследование проводилось с 10 по 11 ноября в 53 субъектах страны. Всего было опрошено 1,5 тыс. человек.

8 ноября пьяный мужчина открыл стрельбу на территории колледжа в подмосковном Ногинске. Прибывшие на место полицейские задержали нарушителя. Никто не пострадал.

В тот же день правоохранительные органы  возбудили уголовное дело о хулиганстве и незаконном обороте оружия в связи со стрельбой в машину бизнесмена из списка Forbes в Москве.

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