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Вооруженного мужчину задержали около администрации Камчатки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Мужчину с похожим на обрез предметом задержали в Петропавловске-Камчатском, сообщили в понедельник, 19 ноября, в УМВД по региону.

«В понедельник днем по местному времени поступило сообщение о том, что в центре города находится мужчина с предметом, похожим на обрез, в руках», — цитирует представителя ведомства «РИА Новости».

По словам собеседника агентства, на место происшествия были направлены дежурные наряды полиции.

Он также отметил, что по данному факту проводится разбирательство.

В свою очередь в правительстве края сообщили, что мужчина был задержан прямо у здания администрации региона.

В октябре сообщалось, что вооруженный пневматическим пистолетом мужчина отобрал шаурму у продавца в Ростове-на-Дону.

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