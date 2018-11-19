Вооруженного мужчину задержали около администрации Камчатки

Мужчину с похожим на обрез предметом задержали в Петропавловске-Камчатском, сообщили в понедельник, 19 ноября, в УМВД по региону.

«В понедельник днем по местному времени поступило сообщение о том, что в центре города находится мужчина с предметом, похожим на обрез, в руках», — цитирует представителя ведомства «РИА Новости».

По словам собеседника агентства, на место происшествия были направлены дежурные наряды полиции.

Он также отметил, что по данному факту проводится разбирательство.

В свою очередь в правительстве края сообщили, что мужчина был задержан прямо у здания администрации региона.

В октябре сообщалось, что вооруженный пневматическим пистолетом мужчина отобрал шаурму у продавца в Ростове-на-Дону.