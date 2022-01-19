Инфекционист рассказала о лечении при первых признаках «Омикрона»

Жаропонижающие и противовирусные препараты, а также обильное питье помогут в лечении при первых признаках «Омикрона». Об этом в среду, 19 января, сообщила главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина.

«В арсенале почти каждой домашней аптечки есть безрецептурные средства, которые могут облегчить течение болезни. Начало заболевания, как правило, сопровождается интоксикацией и высокой температурой, головной и мышечной болью», — приводит ТАСС слова Сметаниной.

Специалист отметила, что при обнаружении вируса необходимо выпивать не менее 2 л жидкости в сутки, измерять температуру тела три раза в день и принимать жаропонижающие препараты.

Для снижения неприятных ощущений при першении в горле можно использовать средства с антимикробными и противовоспалительными свойствами, полоскания на основе трав или хлоргексидина, добавила Сметанина.

Если высокая температура держится больше трех дней и не снижается лекарственными препаратами, рекомендуется обратиться к врачу, заключила инфекционист.

Кроме того, следование данным рекомендациям также не отменяет консультации специалиста.

Ранее в этот же день директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что «Омикрон» нельзя считать более легким вариантом коронавируса, так как у некоторых людей без иммунитета к COVID-19 может наблюдаться тяжелое течение болезни.

17 января заслуженный врач России, мануальный терапевт Андрей Кабычкин заявил, что боль в пояснице или спине может быть симптомом любого инфекционного заболевания, в том числе проявляться и при «Омикрон»-штамме. Он пояснил, что люди старше 60 лет и с низким иммунным ответом на любую инфекцию — в группе риска по проявлению такого симптома.

Кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Андрей Кондрахин 12 января напомнил, что потеря обоняния перестала быть основным симптомом коронавируса при штамме «Омикрон». Также при нем не наблюдаются болезненные симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, а инфекция не опускается в легкие, оставаясь в бронхах.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.