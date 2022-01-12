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Врач назвал отличия «Омикрона» от других штаммов коронавируса

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Потеря обоняния перестала быть основным симптомом коронавируса при штамме «Омикрон». Об этом рассказал кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Андрей Кондрахин в среду, 12 января.

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«Хотя есть данные, которые говорят, что он (симптом. — Ред.) может появиться позже — в конце болезни или уже после нее», — отметил он в беседе с «Парламентской газетой».

При «Омикроне» в отличие от «Дельты» также не наблюдаются болезненные симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, добавил Кондрахин. Инфекция при этом штамме и не опускается в легкие, а остается в бронхах.

«В основном заболевание протекает, как обычное ОРВИ. Человека беспокоят насморк, кашель, в течение нескольких дней возможно небольшое повышение температуры», — объяснил врач.

При этом Андрей Кондрахин пришел к выводу, что в случае резкого роста заболеваемости «Омикрон» может «наделать много бед».

11 января иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что пик заболеваемости «Омикрон»-штаммом COVID-19 в России может быть сглажен благодаря тому, что «огромное количество россиян» сделали прививки в конце ноября — начале декабря прошлого года. По словам специалиста, исследования действия вакцинации на новый вариант вируса показали, что люди, которые сделали прививку недавно, в пределах полутора месяцев, частично защищены от заболевания.

Ранее в этот день на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что при неблагоприятном варианте прогноза развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России число заболевших COVID-19 в сутки может достигнуть шестизначных чисел.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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