Восстание массы: российские врачи объяснили изменение веса после COVID-19

Российские специалисты обратили внимание еще на одно последствие коронавирусной инфекции. Как заметил кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, доцент кафедры эндокринологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Юрий Потешкин, у пациентов, перенесших COVID-19, может заметно меняться вес, причем как в сторону увеличения, так и в обратную. Подробности — в материале «Известий».

Что происходит с весом после коронавируса

Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, доцент кафедры эндокринологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Юрий Потешкин обратил внимание еще на одно необычное последствие перенесенной коронавирусной инфекции. У многих пациентов после выздоровления наблюдаются значительные изменения массы тела. При этом часть наблюдавшихся набирала вес, в то время как другие, наоборот, худели. Объяснение феномену врачи находят в реакции организма на болезнь.

Как указывает Потешкин, главной причиной набора веса при коронавирусной инфекции становится резкое снижение двигательной активности пациентов, связанное со строгим соблюдением постельного режима и дальнейшей самоизоляцией. Кроме того, в период болезни многие пациенты употребляют в пищу большое количество жиров, что объективно необходимо для поддержания энергии организма.

Восстание массы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

« Это в целом типично для любых заболеваний, когда человек пытается, во-первых, получить положительные эмоции от вкусной еды и, во-вторых, запастись энергией. Набрать вес можно очень по-разному . Все индивидуально, но, думаю, до 10–15% от массы тела можно набрать, если будет значительная перемена в питании», — объяснил врач.

Но почему другие пациенты худеют после коронавируса? Как объясняют врачи, во время острой фазы COVID-19 случается, что организм больного перестает справляться с поддержанием баланса расходуемой энергии и начинает тратить «запасы» (а иногда скорее излишки). По словам экспертов, в этом нет ничего страшного.

«Если вес [во время острой фазы болезни] снизился не катастрофически, паниковать не нужно, необходимо питаться простыми вещами в минимальном количестве — длинными углеводами, белками, чтобы просто была энергия », — рекомендовал Потешкин.

Чем опасно увеличение веса в условиях пандемии

Набор излишней массы тела вообще считается врачами плохим признаком. Ожирение давно стало значительной проблемой и в мировых масштабах, и в России. Так, по данным статистики, каждый пятый ребенок в РФ страдает от избыточного веса. «Средние цифры по России в плане распространения ожирения — от 5 до 10% в зависимости от региона. И практически четверть детей, если брать вообще все возрасты, имеет избыточную массу тела. К сожалению, больше чем в половине случаев это ведет к развитию ожирения в старшем возрасте», — сообщил летом прошлого года «Известиям» детский эндокринолог, старший научный сотрудник детского отделения териодологии, репродуктивного и соматического развития ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России Павел Окороков. Страдают от ожирения и взрослые россияне.

Как заявила ведущий научный сотрудник отдела терапевтической эндокринологии НМИЦ эндокринологии Минздрава России Наталья Мазурина, ожирением в России больны каждая вторая женщина и каждый третий мужчина. При этом, по мнению ряда экспертов, разрыв между полами связан лишь с тем фактом, что мужчины реже склонны обращаться за помощью к врачам при обнаружении у себя симптомов излишнего веса.

В чем же особенная опасность ожирения в условиях пандемии коронавирусной инфекции? Как недавно выяснил международный коллектив ученых из Стэнфордского университета (США), коронавирус проникает в жировые ткани организма человека. Затем инфекция вызывает их воспаление. Таким образом, люди, склонные к полноте, несут больший риск заболевания COVID-19, нежели обладающие худощавым либо нормальным телосложением.

В ходе эксперимента исследователи изучили образцы жировой ткани, взятые у не болевших коронавирусной инфекцией людей с избыточным весом и у пациентов с ожирением, умерших от последствий COVID-19. В образцах второй группы SARS-CoV-2 был обнаружен в легких, почках и сердце, а также в висцеральной (окружающей внутренние органы, в частности сердце) и подкожной жировой клетчатке. Наибольшая концентрация вируса наблюдалась в легких, но жировая ткань оказалась по этому показателю на втором месте.

« Наши результаты ясно показывают наличие SARS-CoV-2 в макрофагах (клетки в первой линии обороны иммунной системы, защищающие организм от патогенов. — Ред.) и адипоцитах из нескольких жировых депо с сопутствующим увеличением воспалительного профиля », — резюмировала руководитель коллектива Трейси Л. Маклафлин.

Восстание массы Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Заведующий лабораторией НИИ ФХБ имени А.Н. Белозерского МГУ им. М.В. Ломоносова Роман Зиновкин подтвердил, что концентрация SARS-CoV-2 в жировой ткани может быть одной из причин так называемого лонг-ковида. Для борьбы с излишним весом врачи рекомендуют придерживаться здорового питания, например низкокалорийной диеты.

Кроме того, Юрий Потешкин рекомендовал физическую нагрузку, но обязательно под наблюдением специалиста. Врач заверил, что при легкой форме течения заболевания и небольшой прибавке веса пациент вернется в привычную форму примерно за месяц.