 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Авто
Мировые продажи автомобилей увеличились на 4,6% за год
Мир
Порошенко назвал борьбой с оппозицией попытку не пустить его на Украину
Общество
Губернатор Кемеровской области вновь заболел COVID-19
Мир
В Алма-Ате граждан призвали добровольно сдать незаконное оружие
Мир
Умерла актриса сериала «Клон» Франсуаза Фортон
Общество
В России за сутки выявили 30 726 случаев COVID-19
Недвижимость
Средний срок окупаемости сдаваемой в аренду квартиры вырос до 16,5 года
Авто
В России начались продажи новой версии Porsche Cayenne
Мир
У Порошенко забрали паспорт по прилете в Киев
Происшествия
В Москве инкассаторская машина сбила ребенка
/

Восстание массы: российские врачи объяснили изменение веса после COVID-19

Человек может как толстеть, так и худеть
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Главный слайд
Начало статьи
Восстание массы: российские врачи объяснили изменение веса после COVID-19
2022-01-14 12:25:52">
2022-01-14 12:25:52
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские специалисты обратили внимание еще на одно последствие коронавирусной инфекции. Как заметил кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, доцент кафедры эндокринологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Юрий Потешкин, у пациентов, перенесших COVID-19, может заметно меняться вес, причем как в сторону увеличения, так и в обратную. Подробности — в материале «Известий».

Близко к сердцу: ожирение назвали причиной лонг-ковида
Почему в группе риска находятся даже люди без видимого лишнего веса

Что происходит с весом после коронавируса

Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, доцент кафедры эндокринологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Юрий Потешкин обратил внимание еще на одно необычное последствие перенесенной коронавирусной инфекции. У многих пациентов после выздоровления наблюдаются значительные изменения массы тела. При этом часть наблюдавшихся набирала вес, в то время как другие, наоборот, худели. Объяснение феномену врачи находят в реакции организма на болезнь.

Как указывает Потешкин, главной причиной набора веса при коронавирусной инфекции становится резкое снижение двигательной активности пациентов, связанное со строгим соблюдением постельного режима и дальнейшей самоизоляцией. Кроме того, в период болезни многие пациенты употребляют в пищу большое количество жиров, что объективно необходимо для поддержания энергии организма.

Восстание массы
палата вирус больница руки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Это в целом типично для любых заболеваний, когда человек пытается, во-первых, получить положительные эмоции от вкусной еды и, во-вторых, запастись энергией. Набрать вес можно очень по-разному. Все индивидуально, но, думаю, до 10–15% от массы тела можно набрать, если будет значительная перемена в питании», — объяснил врач.

Надо вешать в граммах: как не набрать лишний вес с приходом холодов
Врачи рассказали о методах сохранения фигуры во время долгих выходных

Но почему другие пациенты худеют после коронавируса? Как объясняют врачи, во время острой фазы COVID-19 случается, что организм больного перестает справляться с поддержанием баланса расходуемой энергии и начинает тратить «запасы» (а иногда скорее излишки). По словам экспертов, в этом нет ничего страшного.

«Если вес [во время острой фазы болезни] снизился не катастрофически, паниковать не нужно, необходимо питаться простыми вещами в минимальном количестве — длинными углеводами, белками, чтобы просто была энергия», — рекомендовал Потешкин.

Чем опасно увеличение веса в условиях пандемии

Набор излишней массы тела вообще считается врачами плохим признаком. Ожирение давно стало значительной проблемой и в мировых масштабах, и в России. Так, по данным статистики, каждый пятый ребенок в РФ страдает от избыточного веса. «Средние цифры по России в плане распространения ожирения — от 5 до 10% в зависимости от региона. И практически четверть детей, если брать вообще все возрасты, имеет избыточную массу тела. К сожалению, больше чем в половине случаев это ведет к развитию ожирения в старшем возрасте», — сообщил летом прошлого года «Известиям» детский эндокринолог, старший научный сотрудник детского отделения териодологии, репродуктивного и соматического развития ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России Павел Окороков. Страдают от ожирения и взрослые россияне.

Восстание массы
весы масса тела
Фото: Depositphotos/motortion

Как заявила ведущий научный сотрудник отдела терапевтической эндокринологии НМИЦ эндокринологии Минздрава России Наталья Мазурина, ожирением в России больны каждая вторая женщина и каждый третий мужчина. При этом, по мнению ряда экспертов, разрыв между полами связан лишь с тем фактом, что мужчины реже склонны обращаться за помощью к врачам при обнаружении у себя симптомов излишнего веса.

Тяжелый случай: размер талии предскажет ход СOVID-19
Ученые установили, что избыток жира в районе живота — более серьезный фактор риска при коронавирусе, нежели лишний вес в целом

В чем же особенная опасность ожирения в условиях пандемии коронавирусной инфекции? Как недавно выяснил международный коллектив ученых из Стэнфордского университета (США), коронавирус проникает в жировые ткани организма человека. Затем инфекция вызывает их воспаление. Таким образом, люди, склонные к полноте, несут больший риск заболевания COVID-19, нежели обладающие худощавым либо нормальным телосложением.

В ходе эксперимента исследователи изучили образцы жировой ткани, взятые у не болевших коронавирусной инфекцией людей с избыточным весом и у пациентов с ожирением, умерших от последствий COVID-19. В образцах второй группы SARS-CoV-2 был обнаружен в легких, почках и сердце, а также в висцеральной (окружающей внутренние органы, в частности сердце) и подкожной жировой клетчатке. Наибольшая концентрация вируса наблюдалась в легких, но жировая ткань оказалась по этому показателю на втором месте.

«Наши результаты ясно показывают наличие SARS-CoV-2 в макрофагах (клетки в первой линии обороны иммунной системы, защищающие организм от патогенов. — Ред.) и адипоцитах из нескольких жировых депо с сопутствующим увеличением воспалительного профиля», — резюмировала руководитель коллектива Трейси Л. Маклафлин.

Восстание массы
микроскоп врач
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Заведующий лабораторией НИИ ФХБ имени А.Н. Белозерского МГУ им. М.В. Ломоносова Роман Зиновкин подтвердил, что концентрация SARS-CoV-2 в жировой ткани может быть одной из причин так называемого лонг-ковида. Для борьбы с излишним весом врачи рекомендуют придерживаться здорового питания, например низкокалорийной диеты.

Кроме того, Юрий Потешкин рекомендовал физическую нагрузку, но обязательно под наблюдением специалиста. Врач заверил, что при легкой форме течения заболевания и небольшой прибавке веса пациент вернется в привычную форму примерно за месяц.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022